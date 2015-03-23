Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Професійні навушники для ді-джеїв
Навушники A5-PRO розроблено компанією Philips у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Його досвід допоміг розробити A5 відповідно до найвищих стандартів і вимог міжнародних ді-джеїв та професіоналів галузі.
50-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Накладні амбушури
Повністю складані
Високопотужні 50-мм неодимові динаміки розроблено для максимальної шумової потужності 3500 мВт незалежно від джерела. Звук чіткий, динамічний та без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.
Амбушури цих навушників, створені з думкою про професійних ді-джеїв, можна обертати на 90° для зручного прослуховування одним вухом під час мікшування доріжок. Обертати амбушури можна також під час більш повсякденного прослуховування, коли потрібно тимчасово звернути увагу на зовнішні звуки.
Навушники Philips A5-PRO поєднують у собі надійну конструкцію та виняткову зручність. Ці навушники з твердим анодованим покриттям та міцною, проте легкою алюмінієвою конструкцією, є ідеальними для активного середовища ді-джеїв.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
raivravi
23/03/2015
Latvija
Izcila kvalitāte un lietošanas ērtums - viegli pierasts, grūti atrast!
Izcila skaņa, vieglā lietošana, kompaktas līdzņemšanai! Ja iesi lietojis šīs austiņas, citas vairs negribas lietot!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про A5PRO Professional DJ headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про A5PRO Professional DJ headphones
crw31
13/07/2018
România
perfecte!
sunet perfect echilibrat. ergonomice destul de usoare, dupa ce te obisnuiesti cu ele. noise canceling adevarat
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про A5PRO Professional DJ headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про A5PRO Professional DJ headphones