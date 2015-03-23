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  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
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  • Альтернативна фотографія виробу
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  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
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Більше не доступний

Професійні навушники для ді-джеїв

A5PRO/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Професійні навушники для ді-джеїв

Навушники A5-PRO розроблено компанією Philips у співпраці з Арміном ван Бюреном, 5-разовим володарем звання найкращого ді-джея у світі. Його досвід допоміг розробити A5 відповідно до найвищих стандартів і вимог міжнародних ді-джеїв та професіоналів галузі.

Переглянути всі переваги

у співпраці з Арміном ван Бюреном

Професійні навушники для ді-джеїв

  • 50-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • Накладні амбушури

  • Повністю складані

50-мм динаміки розроблено для максимальної шумової потужності 3500 мВт

50-мм динаміки розроблено для максимальної шумової потужності 3500 мВт

Високопотужні 50-мм неодимові динаміки розроблено для максимальної шумової потужності 3500 мВт незалежно від джерела. Звук чіткий, динамічний та без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.

Навушники з можливістю обертання на 90 градусів для ді-джейського моніторингу

Навушники з можливістю обертання на 90 градусів для ді-джейського моніторингу

Амбушури цих навушників, створені з думкою про професійних ді-джеїв, можна обертати на 90° для зручного прослуховування одним вухом під час мікшування доріжок. Обертати амбушури можна також під час більш повсякденного прослуховування, коли потрібно тимчасово звернути увагу на зовнішні звуки.

Дуга на голову з алюмінієвою шарнірною конструкцією з високолегованої сталі для тривалої надійності

Дуга на голову з алюмінієвою шарнірною конструкцією з високолегованої сталі для тривалої надійності

Навушники Philips A5-PRO поєднують у собі надійну конструкцію та виняткову зручність. Ці навушники з твердим анодованим покриттям та міцною, проте легкою алюмінієвою конструкцією, є ідеальними для активного середовища ді-джеїв.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

23/03/2015

Latvija

Latvija

Izcila kvalitāte un lietošanas ērtums - viegli pierasts, grūti atrast!

Izcila skaņa, vieglā lietošana, kompaktas līdzņemšanai! Ja iesi lietojis šīs austiņas, citas vairs negribas lietot!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про A5PRO Professional DJ headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про A5PRO Professional DJ headphones

13/07/2018

România

România

perfecte!

sunet perfect echilibrat. ergonomice destul de usoare, dupa ce te obisnuiesti cu ele. noise canceling adevarat

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про A5PRO Professional DJ headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про A5PRO Professional DJ headphones

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