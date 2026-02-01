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Більше не доступний
AC4155/00
Здорове повітря, завжди
Комбінований очищувач та зволожувач повітря Philips постачається із фільтром для зволоження, що запобігає виходу осаду, вбиває мікроби, віруси та грибок, забезпечуючи здорове повітря для Вас та Вашої сім’ї.
Технологія NanoCloud
Для oчищувача повітря AC4080/10
Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
Вдосконалений зволожуючий фільтр Philips поглинає мікроби, цвіль, віруси та накип із води й запобігає випусканню шкідливого повітря.
Сповіщення про збереження чистоти повітря вчасно повідомить про необхідність замінити фільтр. Якщо не замінити фільтр вчасно, пристрій вимкнеться, щоб запобігти роботі без будь-якої користі, оскільки фільтр заповнено. Це запорука незмінно очищеного повітря.
Функція блокування для збереження чистоти повітря гарантує незмінно здорове повітря. Вона вимикає очищувач, коли більше немає гарантії чистоти повітря. Коли один із фільтрів майже заповнився та потребує очищення або заміни, сповіщення функції блокування для збереження чистоти повітря нагадає про таку потребу. Якщо ж користувач не замінить відповідний фільтр, пристрій вимкнеться та заблокується.
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