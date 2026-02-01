Функція блокування для збереження чистоти повітря завжди

Функція блокування для збереження чистоти повітря гарантує незмінно здорове повітря. Вона вимикає очищувач, коли більше немає гарантії чистоти повітря. Коли один із фільтрів майже заповнився та потребує очищення або заміни, сповіщення функції блокування для збереження чистоти повітря нагадає про таку потребу. Якщо ж користувач не замінить відповідний фільтр, пристрій вимкнеться та заблокується.