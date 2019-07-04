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Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами.
Full-HD 1080p
Автоматичне виявлення зіткнення
Покажчик рівня втоми і сповіщення водія
Як тільки Ви ввімкнете запалювання, відеореєстратор автоматично почне запис.
У разі зіткнення екстрений запис буде автоматично збережено для забезпечення доказів із захистом від перезапису.
Покажчик рівня втоми відображає зміни у фізичному стані водія через утому. Коли водію буде потрібен відпочинок, увімкнеться система візуальних і звукових попереджень.
2.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
dufi
04/07/2019
Україна
Дизайн
Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
DanielM
13/11/2016
Polska
Nie nadaje się
Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.
Цей відгук про ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy
Цей відгук про ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy