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ADR610

Автомобільний відеореєстратор

ADR61BLX1
  • Ваш особистий гарант безпеки на дорозі Ваш особистий гарант безпеки на дорозі Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
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    ADR610 Автомобільний відеореєстратор

    ADR61BLX1

    Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

    Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    ADR610 Автомобільний відеореєстратор

    Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

    Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами. Переглянути усі переваги

    Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

    Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    ADR610 Автомобільний відеореєстратор

    Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

    Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами. Переглянути усі переваги

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      із функціями виявлення зіткнення та попередження про втому

      • Full-HD 1080p
      • Автоматичне виявлення зіткнення
      • Покажчик рівня втоми і сповіщення водія
      Автоматичний запис після ввімкнення запалювання

      Автоматичний запис після ввімкнення запалювання

      Як тільки Ви ввімкнете запалювання, відеореєстратор автоматично почне запис.

      Виявлення зіткнення та автоматичний екстрений запис

      Виявлення зіткнення та автоматичний екстрений запис

      У разі зіткнення екстрений запис буде автоматично збережено для забезпечення доказів із захистом від перезапису.

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      Покажчик рівня втоми відображає зміни у фізичному стані водія через утому. Коли водію буде потрібен відпочинок, увімкнеться система візуальних і звукових попереджень.

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      Створено для роботи в складних умовах водіння

      Автомобільний відеореєстратор Philips містить високоякісні компоненти, які забезпечують стійкість до вібрації та перепадів температури.

      Сертифіковано CCC/CE/FCC для безпечного встановлення та використання

      Автомобільний відеореєстратор Philips відповідає міжнародним сертифікатам і протестований на стійкість до електромагнітних перешкод, як-от від GPS або від мобільного телефону.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Позначення
        ADR610
        Технологія
        Автомобільний відеореєстратор
        Мови
        Англійська, китайська, японська
        Інтерфейс
        Mini USB 2.0, HDMI, динамік
        Робоча температура
        від 0 до 65  °C
        Температура зберігання
        від -20 до 70  °C
        Формат файлів
        .MOV, стиснення відеоданих H.264
        Фіксований об’єктив
        Ширококутний FOV 100° (по діагоналі)
        Внутрішня пам’ять
        64 Мб, SPI Flash
        Оперативна пам’ять
        64 M x 16 біт (1 Гбіт/с) DDR2 SDRAM
        Час запису
        200 хв. на 16 Гб у Full HD
        Дисплей
        2 дюйми, РК
        Акселерометр
        Так
        Автоматичне налаштування експозиції
        Так
        Автоматичне налаштування балансу білого
        Так
        Покращена видимість в нічний час доби
        Ні
        Автоматичне вимкнення РК дисплея
        Так
        Неперервний циклічний запис
        Так
        Автоматичний запис
        Так
        Діапазон діафрагми
        F/#2.0
        Виявлення зіткнення
        Так
        Автоматичне маркування дати та часу
        Так
        Датчик зображення
        3,1 мегапіксела, CMOS
        Роздільність відео
        Full HD (1920x1080p), 30 кадрів/с
        Захист файлу з екстреним записом
        Так
        Носій для запису (зовнішня пам’ять)
        Карта пам’яті Micro SD (до 32 Гб)

      • Дані упаковки

        EAN1
        6947939174027
        EAN3
        6947939174034

      • Аксесуари в комплекті

        Аксесуари
        Кабель 12 В, кронштейн
        Довжина кабелю живлення
        4  м
        Потужність
        Автомобільний адаптер 12 В

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д x Ш x В)
        72,8 x 53,3 x 31,34  мм
        Вага виробу
        60  г
        Вага упаковки (з виробом)
        280  г

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
        Особливість виробу
        із функцією попередження про втому

      • Дані логістики

        EAN (Китай)
        6947939172382
        Код замовлення (Китай)
        17238230
        Кількість в упаковці
        1
        Довідкові дані
        ADR61BLX1

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