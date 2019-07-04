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Більше не доступний

ADR610Автомобільний відеореєстратор

ADR61BLX1

2.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами.

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із функціями виявлення зіткнення та попередження про втому

Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

  • Full-HD 1080p

  • Автоматичне виявлення зіткнення

  • Покажчик рівня втоми і сповіщення водія

Автоматичний запис після ввімкнення запалювання

Автоматичний запис після ввімкнення запалювання

Як тільки Ви ввімкнете запалювання, відеореєстратор автоматично почне запис.

Виявлення зіткнення та автоматичний екстрений запис

Виявлення зіткнення та автоматичний екстрений запис

У разі зіткнення екстрений запис буде автоматично збережено для забезпечення доказів із захистом від перезапису.

Покажчик рівня втоми і сповіщення водія

Покажчик рівня втоми і сповіщення водія

Покажчик рівня втоми відображає зміни у фізичному стані водія через утому. Коли водію буде потрібен відпочинок, увімкнеться система візуальних і звукових попереджень.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2

04/07/2019

Україна

Україна

Дизайн

Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

13/11/2016

Polska

Polska

Nie nadaje się

Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.

Цей відгук про ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

Цей відгук про ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

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