Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами. Переглянути усі переваги
Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Насолоджуйтеся безпечною їздою: автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Покладіться на інтелектуальні автоматичні функції та виняткову якість відео, які в разі потреби забезпечать Вас бездоганними доказами. Переглянути усі переваги
Як тільки Ви ввімкнете запалювання, відеореєстратор автоматично почне запис.
У разі зіткнення екстрений запис буде автоматично збережено для забезпечення доказів із захистом від перезапису.
Покажчик рівня втоми відображає зміни у фізичному стані водія через утому. Коли водію буде потрібен відпочинок, увімкнеться система візуальних і звукових попереджень.
Фіксуйте яскраві деталі із чіткістю 1080p Full HD
Миттєве відтворення для швидкого вирішення питання про відповідальність – достовірні дані для підтримки та прискорення процесу відшкодування страхових збитків.
Автомобільний відеореєстратор Philips містить високоякісні компоненти, які забезпечують стійкість до вібрації та перепадів температури.
Автомобільний відеореєстратор Philips відповідає міжнародним сертифікатам і протестований на стійкість до електромагнітних перешкод, як-от від GPS або від мобільного телефону.
Опис виробу
Дані упаковки
Аксесуари в комплекті
Вага та розміри
Маркетингові особливості
Дані логістики