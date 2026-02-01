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  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Фотографія упаковки
  • Ізольований знімок виробу
  • Основна використовувана фотографія
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Фотографія упаковки

Більше не доступний

ADR810Автомобільний відеореєстратор

ADR81BLX1

Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому.

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із функціям виявлення зіткнення та миттєвої фіксації

Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

  • Full-HD 1080p

  • Автоматичне виявлення зіткнення

  • Покажчик рівня втоми і сповіщення водія

  • Миттєва фіксація

Автоматичний запис після ввімкнення запалювання

Автоматичний запис після ввімкнення запалювання

Як тільки Ви ввімкнете запалювання, відеореєстратор автоматично почне запис.

Виявлення зіткнення та автоматичний екстрений запис

Виявлення зіткнення та автоматичний екстрений запис

У разі зіткнення екстрений запис буде автоматично збережено для забезпечення доказів із захистом від перезапису.

Покажчик рівня втоми і сповіщення водія

Покажчик рівня втоми і сповіщення водія

Покажчик рівня втоми відображає зміни у фізичному стані водія через утому. Коли водію буде потрібен відпочинок, увімкнеться система візуальних і звукових попереджень.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції