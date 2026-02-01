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Більше не доступний
ADR81BLX1
Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому.
Full-HD 1080p
Автоматичне виявлення зіткнення
Покажчик рівня втоми і сповіщення водія
Миттєва фіксація
Як тільки Ви ввімкнете запалювання, відеореєстратор автоматично почне запис.
У разі зіткнення екстрений запис буде автоматично збережено для забезпечення доказів із захистом від перезапису.
Покажчик рівня втоми відображає зміни у фізичному стані водія через утому. Коли водію буде потрібен відпочинок, увімкнеться система візуальних і звукових попереджень.
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