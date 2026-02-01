Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому.