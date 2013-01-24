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ADR810

Автомобільний відеореєстратор

ADR81BLX1
  • Ваш особистий гарант безпеки на дорозі Ваш особистий гарант безпеки на дорозі Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
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    ADR810 Автомобільний відеореєстратор

    ADR81BLX1

    Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

    Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    ADR810 Автомобільний відеореєстратор

    Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

    Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому. Переглянути усі переваги

    Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

    Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    ADR810 Автомобільний відеореєстратор

    Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

    Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому. Переглянути усі переваги

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      Ваш особистий гарант безпеки на дорозі

      із функціям виявлення зіткнення та миттєвої фіксації

      • Full-HD 1080p
      • Автоматичне виявлення зіткнення
      • Покажчик рівня втоми і сповіщення водія
      • Миттєва фіксація
      Автоматичний запис після ввімкнення запалювання

      Автоматичний запис після ввімкнення запалювання

      Як тільки Ви ввімкнете запалювання, відеореєстратор автоматично почне запис.

      Виявлення зіткнення та автоматичний екстрений запис

      Виявлення зіткнення та автоматичний екстрений запис

      У разі зіткнення екстрений запис буде автоматично збережено для забезпечення доказів із захистом від перезапису.

      Покажчик рівня втоми і сповіщення водія

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      Покажчик рівня втоми відображає зміни у фізичному стані водія через утому. Коли водію буде потрібен відпочинок, увімкнеться система візуальних і звукових попереджень.

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      Миттєве відтворення для отримання достовірних даних

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      Ідеальне нічне бачення

      Ідеальне нічне бачення

      Фіксація найчіткіших деталей вночі та вдень із оптимізованим режимом нічного бачення.

      Оригінальна якість обладнання

      Оригінальна якість обладнання

      Компанія Philips використовує здобутий у всьому світі досвід в автомобільній галузі, щоб забезпечувати найвищу ефективність та якість автомобільного обладнання. Стійкість до сильної вібрації та температури, сертифікована CE/FCC для безпечного встановлення та використання. Надійне встановлення за допомогою простих засобів і легкого налаштування.

      Ширококутний об’єктив 156°

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      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Позначення
        ADR810
        Технологія
        Автомобільний відеореєстратор
        Мови
        Англійська, китайська, японська
        Інтерфейс
        Mini USB 2.0, HDMI, динамік
        Робоча температура
        від -10 до 65  °C
        Температура зберігання
        від -20 до 70  °C
        Формат файлів
        .MOV, стиснення відеоданих H.264
        Фіксований об’єктив
        Ширококутний об’єктив 156°
        Внутрішня пам’ять
        64 Мб, SPI Flash
        Оперативна пам’ять
        64 M x 16 біт (1 Гбіт/с) DDR2 SDRAM
        Час запису
        160 хв. на 16 Гб у Full HD
        Дисплей
        2,7 дюйма, РК
        Акселерометр
        Так
        Автоматичне налаштування експозиції
        Так
        Автоматичне налаштування балансу білого
        Так
        Покращена видимість в нічний час доби
        Так
        Автоматичне вимкнення РК дисплея
        Так
        Неперервний циклічний запис
        Так
        Автоматичний запис
        Так
        Діапазон діафрагми
        F/#2.0
        Виявлення зіткнення
        Так
        Автоматичне маркування дати та часу
        Так
        Датчик зображення
        2,1 мегапіксела, CMOS
        Роздільність відео
        Full HD (1920x1080p), 30 кадрів/с
        Захист файлу з екстреним записом
        Так
        Носій для запису (зовнішня пам’ять)
        Карта пам’яті Micro SD (до 32 Гб)

      • Дані упаковки

        EAN1
        6947939173983
        EAN3
        6947939173990

      • Аксесуари в комплекті

        Аксесуари
        Кабель 12 В, кронштейн
        Довжина кабелю живлення
        4  м
        Потужність
        Автомобільний адаптер 12 В

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д x Ш x В)
        106,7 x 50,0 x 32,5  мм
        Вага виробу
        83  г
        Вага упаковки (з виробом)
        370  г

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
        Особливість виробу
        із функцією миттєвої фіксації

      • Дані логістики

        EAN (Китай)
        6947939172160
        Код замовлення (Китай)
        17216030
        Кількість в упаковці
        1
        Довідкові дані
        ADR81BLX1

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