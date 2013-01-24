Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому. Переглянути усі переваги
Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш особистий гарант безпеки на дорозі
Зберігайте спокій під час керування автомобілем, адже автомобільний відеореєстратор Philips захистить Вас у непередбачуваних ситуаціях. Почувайтеся захищеними завдяки автоматичним функціям безпеки: виявлення зіткнення, миттєва фіксація та попередження про втому. Переглянути усі переваги
Як тільки Ви ввімкнете запалювання, відеореєстратор автоматично почне запис.
У разі зіткнення екстрений запис буде автоматично збережено для забезпечення доказів із захистом від перезапису.
Покажчик рівня втоми відображає зміни у фізичному стані водія через утому. Коли водію буде потрібен відпочинок, увімкнеться система візуальних і звукових попереджень.
Фіксуйте яскраві деталі із чіткістю 1080p Full HD
Миттєве відтворення для швидкого вирішення питання про відповідальність – достовірні дані для підтримки та прискорення процесу відшкодування страхових збитків.
Функція миттєвої фіксації Philips EasyCapture: кнопки для оперативного та легкого екстреного запису під рукою. У разі потреби знімайте та зберігайте все, що відбувається на дорозі: одну кнопку чітко видно на пристрої, а другу – на адаптері для прикурювача.
Фіксація найчіткіших деталей вночі та вдень із оптимізованим режимом нічного бачення.
Компанія Philips використовує здобутий у всьому світі досвід в автомобільній галузі, щоб забезпечувати найвищу ефективність та якість автомобільного обладнання. Стійкість до сильної вібрації та температури, сертифікована CE/FCC для безпечного встановлення та використання. Надійне встановлення за допомогою простих засобів і легкого налаштування.
Охоплюйте більше зображення завдяки випробуваному надширокому куту огляду 156°
Опис виробу
Дані упаковки
Аксесуари в комплекті
Вага та розміри
Маркетингові особливості
Дані логістики