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    Портативний радіоприймач

    AE1850/00
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      Портативний радіоприймач

      AE1850/00
      Загальна оцінка / 5

      Радіо в дорозі

      Стильний, кишеньковий радіоприймач Philips MW/FM зі зручним для сприйняття цифровим дисплеєм, підсвіткою, годинником та будильником. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Портативний радіоприймач

      Радіо в дорозі

      Стильний, кишеньковий радіоприймач Philips MW/FM зі зручним для сприйняття цифровим дисплеєм, підсвіткою, годинником та будильником. Переглянути усі переваги

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        Портативний радіоприймач

        Портативний радіоприймач

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        Радіо в дорозі

        із цифровим дисплеєм

        • FM/MW, цифрове налаштування
        • Вбудований гучномовець
        • Роз’єм для навушників
        • Живлення від батарей
        Тюнер AM/FM для прослуховування радіо

        Тюнер AM/FM для прослуховування радіо

        0

        Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

        Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

        РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

        Вбудована функція годинника

        Вбудований годинник забезпечує точний час. Коли радіо вимкнено, вмикається відображення годинника для додаткової зручності.

        Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

        Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність
          100 мВт RMS
          Регулятор гучності
          поворотний (аналоговий)
          Звукова система
          моно

        • Під'єднання

          Аудіо-/відеовихід
          Навушники (3,5 мм)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          • FM
          • MW

        • Зручність

          Колір підсвітки
          білий
          Цифри дисплея
          4
          Тип дисплея
          РК-дисплей

        • Потужність

          Тип батареї
          AA (LR6)
          Напруга батареї
          1.5  В
          Кількість батарей
          2

        • Розміри

          Глибина головного блока
          29  мм
          Висота головного блока
          71  мм
          Ширина головного блока
          115  мм
          Вага виробу
          0,165  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Бездротові гучномовці
            Домашні аудіосистеми
            Fidelio
            Додаток для навушників
            Партійні спікери

            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
            Реєстрація виробів
            Оновлення програмного забезпечення і драйверів
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