Стильний, кишеньковий радіоприймач Philips MW/FM зі зручним для сприйняття цифровим дисплеєм, підсвіткою, годинником та будильником. Переглянути усі переваги
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Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Портативний радіоприймач
Радіо в дорозі
Стильний, кишеньковий радіоприймач Philips MW/FM зі зручним для сприйняття цифровим дисплеєм, підсвіткою, годинником та будильником. Переглянути усі переваги
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Портативний радіоприймач
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Радіо в дорозі
із цифровим дисплеєм
FM/MW, цифрове налаштування
Вбудований гучномовець
Роз’єм для навушників
Живлення від батарей
Тюнер AM/FM для прослуховування радіо
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Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення
РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.
Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку
Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.
Вбудована функція годинника
Вбудований годинник забезпечує точний час. Коли радіо вимкнено, вмикається відображення годинника для додаткової зручності.
Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
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