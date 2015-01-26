Інші елементи комплектації
- Адаптер змінного/постійного струму
- Посібник користувача
Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Насолоджуйтеся улюбленим радіо
Насолоджуйтеся улюбленими станціями FM/MW лише одним натисненням кнопки на портативному радіоприймачеві Philips. Цифрове налаштування та вибір однієї з 5 встановлених станцій одним натисненням спрощує використання цього радіоприймача. Великий РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд навіть за слабкого освітлення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся улюбленим радіо
Насолоджуйтеся улюбленими станціями FM/MW лише одним натисненням кнопки на портативному радіоприймачеві Philips. Цифрове налаштування та вибір однієї з 5 встановлених станцій одним натисненням спрощує використання цього радіоприймача. Великий РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд навіть за слабкого освітлення. Переглянути усі переваги
Портативний радіоприймач
Усього:
recurring payment
РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.
Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.
Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під’єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.
Стереотюнер FM/MW
Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.
Вбудований годинник забезпечує точний час. Коли радіо вимкнено, вмикається відображення годинника для додаткової зручності.
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
Програмовані кнопки прямого доступу для швидкого доступу до збережених радіостанцій
Звук
Конструкція та покриття
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Аксесуари
Розміри
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.