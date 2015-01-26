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    Портативний радіоприймач

    AE2600B/12
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      Портативний радіоприймач

      AE2600B/12
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся улюбленим радіо

      Насолоджуйтеся улюбленими станціями FM/MW лише одним натисненням кнопки на портативному радіоприймачеві Philips. Цифрове налаштування та вибір однієї з 5 встановлених станцій одним натисненням спрощує використання цього радіоприймача. Великий РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд навіть за слабкого освітлення. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Портативний радіоприймач

      Насолоджуйтеся улюбленим радіо

      Насолоджуйтеся улюбленими станціями FM/MW лише одним натисненням кнопки на портативному радіоприймачеві Philips. Цифрове налаштування та вибір однієї з 5 встановлених станцій одним натисненням спрощує використання цього радіоприймача. Великий РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд навіть за слабкого освітлення. Переглянути усі переваги

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        Портативний радіоприймач

        Портативний радіоприймач

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        Насолоджуйтеся улюбленим радіо

        завдяки доступу до встановлених станцій одним дотиком

        • FM/MW, цифрове налаштування
        • Відображення годинника
        • Робота від батареї або електромережі
        Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

        Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

        РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.

        Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

        Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

        Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.

        Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення

        Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення

        Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під’єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.

        Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

        Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

        Стереотюнер FM/MW

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

        Вбудована функція годинника

        Вбудований годинник забезпечує точний час. Коли радіо вимкнено, вмикається відображення годинника для додаткової зручності.

        Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

        Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.

        Програмовані кнопки прямого доступу для швидкого доступу до збережених радіостанцій

        Програмовані кнопки прямого доступу для швидкого доступу до збережених радіостанцій

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність
          1,2 Вт RMS
          Регулятор гучності
          поворотний (цифровий)
          Звукова система
          моно

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Чорний

        • Під'єднання

          Аудіо-/відеовихід
          Навушники (3,5 мм)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          • FM
          • MW
          Запрограмовані станції
          5 FM, 5 MW
          Вдосконалення тюнера
          автоматичне цифрове налаштування

        • Зручність

          Колір підсвітки
          білий
          Цифри дисплея
          5
          Тип дисплея
          РК-дисплей

        • Потужність

          Тип батареї
          Розмір C (LR14)
          Напруга батареї
          1.5  В
          Кількість батарей
          4
          Живлення
          220–240  В

        • Аксесуари

          Інше
          Посібник користувача

        • Розміри

          Кількість картонних коробок
          4
          Глибина головного блока
          79  мм
          Висота головного блока
          186  мм
          Ширина головного блока
          139  мм
          Вага виробу
          0,6  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Адаптер змінного/постійного струму
        • Посібник користувача

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Додаток для навушників
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            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
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