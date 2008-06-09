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    Портативний радіоприймач

    AE2730/12
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    • Улюблені мелодії у класичному дизайні Улюблені мелодії у класичному дизайні Улюблені мелодії у класичному дизайні
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      Портативний радіоприймач

      AE2730/12
      Загальна оцінка / 5

      Улюблені мелодії у класичному дизайні

      Аналоговий портативний радіоприймач, який працює від електромережі та батарей. За допомогою зручних елементів керування можна легко налаштовувати улюблені станції. Дизайн представлений дерев’яним корпусом, він надає пристрою класичного вигляду та покращує якість звуку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Портативний радіоприймач

      Улюблені мелодії у класичному дизайні

      Аналоговий портативний радіоприймач, який працює від електромережі та батарей. За допомогою зручних елементів керування можна легко налаштовувати улюблені станції. Дизайн представлений дерев’яним корпусом, він надає пристрою класичного вигляду та покращує якість звуку. Переглянути усі переваги

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        Портативний радіоприймач

        Портативний радіоприймач

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        Улюблені мелодії у класичному дизайні

        • Класичний дизайн
        Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

        Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

        Стереотюнер FM/MW

        Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

        Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

        Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

        Загальна вихідна потужність: 2 Вт RMS

        Загальна вихідна потужність: 2 Вт RMS

        Ця система має загальну вихідну потужність 2 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

        Лінійне з’єднання для портативного відтворення музики

        Лінійне з’єднання MP3 забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту через аудіосистему. Просто під’єднавши портативний MP3-програвач до аудіосистеми за допомогою вбудованого лінійного роз’єму, можна насолоджуватися чудовим звучанням улюбленої музики із портативного MP3-програвача.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність
          2 Вт
          Покращення звуку
          Динамічне підсилення низьких частот
          Регулятор гучності
          поворотний (аналоговий)
          Звукова система
          моно

        • Гучномовці

          Динаміки
          3-дюймовий повнодіапазонний низькочастотний динамік

        • Під'єднання

          MP3 Link
          3,5-мм стерео, лінійний вхід
          Аудіо-/відеовихід
          Навушники (3,5 мм)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          • FM
          • MW

        • Потужність

          Тип батареї
          Розмір C (LR14)
          Напруга батареї
          1.5  В
          Кількість батарей
          6
          Живлення
          220–240  В

        • Аксесуари

          Інше
          Посібник користувача
          Кабелі/з’єднання
          • Адаптер постійного/змінного струму
          • аудіокабель

        • Розміри

          Глибина головного блока
          141  мм
          Висота головного блока
          137  мм
          Ширина головного блока
          260  мм
          Вага виробу
          1,67  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Аудіокабель
        • Адаптер змінного/постійного струму
        • Посібник користувача

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
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