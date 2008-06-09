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Улюблені мелодії у класичному дизайні
Аналоговий портативний радіоприймач, який працює від електромережі та батарей. За допомогою зручних елементів керування можна легко налаштовувати улюблені станції. Дизайн представлений дерев’яним корпусом, він надає пристрою класичного вигляду та покращує якість звуку. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Улюблені мелодії у класичному дизайні
Аналоговий портативний радіоприймач, який працює від електромережі та батарей. За допомогою зручних елементів керування можна легко налаштовувати улюблені станції. Дизайн представлений дерев’яним корпусом, він надає пристрою класичного вигляду та покращує якість звуку. Переглянути усі переваги
Портативний радіоприймач
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Стереотюнер FM/MW
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Ця система має загальну вихідну потужність 2 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
Лінійне з’єднання MP3 забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту через аудіосистему. Просто під’єднавши портативний MP3-програвач до аудіосистеми за допомогою вбудованого лінійного роз’єму, можна насолоджуватися чудовим звучанням улюбленої музики із портативного MP3-програвача.
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Аксесуари
Розміри
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