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    AE2790/12
    Загальна оцінка / 5
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      AE2790/12
      Загальна оцінка / 5

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

        Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

        Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

        Загальна вихідна потужність: 2 Вт RMS

        Загальна вихідна потужність: 2 Вт RMS

        Ця система має загальну вихідну потужність 2 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

        Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

        Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

        РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.

        Годинник, будильник і таймер сну

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        Вбудована функція годинника

        Вбудований годинник забезпечує точний час. Коли радіо вимкнено, вмикається відображення годинника для додаткової зручності.

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
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