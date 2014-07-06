DAB для чіткого радіосигналу без потріскувань

Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.