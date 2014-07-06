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Портативний радіоприймач

AE5220/12
Загальна оцінка / 5
  • Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де
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    Портативний радіоприймач

    AE5220/12
    Загальна оцінка / 5

    Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

    Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5220 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Портативний радіоприймач

    Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

    Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5220 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги

    Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

    Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5220 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Портативний радіоприймач

    Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

    Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5220 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги

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      Портативний радіоприймач

      Портативний радіоприймач

      Усього:

      Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

      • DAB+
      • Цифровий тюнер FM
      • Живлення від батареї/змінного струму
      DAB для чіткого радіосигналу без потріскувань

      DAB для чіткого радіосигналу без потріскувань

      Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

      Сумісність із DAB+ та FM для абсолютного задоволення від прослуховування радіо

      Сумісність із DAB+ та FM для абсолютного задоволення від прослуховування радіо

      Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

      Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

      Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

      Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

      Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

      Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

      Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

      Швидкий пошук станцій DAB для додаткової зручності

      Швидкий пошук станцій DAB для додаткової зручності

      Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

      Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

      Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

      Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.

      Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення

      Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення

      Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під’єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.

      Загальна вихідна потужність: 6 Вт RMS

      Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        DAB
        • інформаційний дисплей
        • розумне сканування
        • меню
        Діапазони тюнера
        • DAB (смуга III)
        • FM
        Запрограмовані станції
        20
        Антена
        FM-антена
        Автоматичне цифрове налаштування
        Так

      • Звук

        Звукова система
        моно
        Регулятор гучності
        поворотний (аналоговий)
        Вихідна потужність (RMS)
        2 x 2,5 Вт

      • Зручність

        Тип дисплея
        РК-дисплей
        Підсвітка
        Так

      • Потужність

        Тип батареї
        Розмір C (LR14)
        Кількість батарей
        4
        Напруга батареї
        1,5  В

      • Аксесуари

        Адаптер змінного струму
        Так
        Короткий посібник
        Так

      • Розміри

        Глибина головного блока
        152  мм
        Висота головного блока
        155  мм
        Ширина головного блока
        286  мм
        Вага виробу
        1,386  кг

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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