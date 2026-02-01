Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.