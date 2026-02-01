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Більше не доступний

AE6790 Portable Radio

AE6790/00

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Вбудована функція годинника

Вбудований годинник забезпечує точний час. Коли радіо вимкнено, вмикається відображення годинника для додаткової зручності.

Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.

Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.

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