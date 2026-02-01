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Більше не доступний
AE6790/00
Вбудований годинник забезпечує точний час. Коли радіо вимкнено, вмикається відображення годинника для додаткової зручності.
РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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