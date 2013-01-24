Одночасне підключення до 3 смартфонів
Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Одночасне підключення до 3 смартфонів
Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth. Переглянути усі переваги
Одночасне підключення до 3 смартфонів
Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Одночасне підключення до 3 смартфонів
Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth. Переглянути усі переваги
Виконайте з’єднання у пару з 3 розумними пристроями для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з’єднання у пару та повторного під’єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої просто виберіть її і почніть відтворення. Відтворення пісні на оригінальному пристрої припиниться і почнеться відтворення нової пісні. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і миттєво обмінюйтеся музикою.
Кожен любитель музики має свою улюблену музичну службу чи онлайнові радіододатки на мобільних пристроях. Тепер їх можна відтворювати безпосередньо на системі Hi-Fi.
Завдяки вдосконаленій технології звук, який передається через Bluetooth®, підноситься на новий рівень. Стандартне аудіо Bluetooth® використовує кодек SBC для основної передачі аудіо, що трохи розчаровує слухачів. Адаптер Hi-Fi обладнано бездротовою технологією високої точності (aptX® та AAC) Bluetooth®, що забезпечує насичений, потужний та чіткий звук. Philips, сумісний із найновішими смартфонами, планшетами та іншими пристроями Android™ та Apple iOS, забезпечує очікувану якість аудіо. Бездротова музика ще ніколи не звучала так добре.
Адаптер Bluetooth® Hi-Fi можна під’єднати майже до будь-якої системи Hi-Fi або системи гучномовців для ПК за допомогою стандартного аналогового роз’єму RCA або 3,5-мм роз’єму.
Легко з’єднуйте пристрої Bluetooth® за допомогою технології NFC (зв’язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з’єднання у пару Bluetooth® і потокову передачу музики.
Адаптер Bluetooth® Hi-Fi має компактну та обтікаючу конструкцію, що ідеально виглядає на улюбленій системі Hi-Fi.
Адаптер Bluetooth® Hi-Fi працює з телефонами та планшетами із функцією Bluetooth®. Просто увімкніть функцію Bluetooth®, під’єднайтеся до адаптера Hi-Fi і відтворюйте музику зі смартфону/планшета на Hi-Fi.
Адаптер Bluetooth® Hi-Fi можна під’єднати до улюбленої системи Hi-Fi. Просто під’єднайте його до роз’ємів RCA або 3,5 мм і відтворюйте музику зі смартфону чи планшета на Hi-Fi.
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