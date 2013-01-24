Миттєвий обмін музикою між 3 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ

Виконайте з’єднання у пару з 3 розумними пристроями для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з’єднання у пару та повторного під’єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої просто виберіть її і почніть відтворення. Відтворення пісні на оригінальному пристрої припиниться і почнеться відтворення нової пісні. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і миттєво обмінюйтеся музикою.