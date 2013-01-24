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Адаптер Bluetooth®

AEA2700/12
Загальна оцінка / 5
  • Одночасне підключення до 3 смартфонів Одночасне підключення до 3 смартфонів Одночасне підключення до 3 смартфонів
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    Адаптер Bluetooth®

    AEA2700/12
    Загальна оцінка / 5

    Одночасне підключення до 3 смартфонів

    Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth. Переглянути усі переваги

    Адаптер Bluetooth®

    Одночасне підключення до 3 смартфонів

    Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth. Переглянути усі переваги

    Одночасне підключення до 3 смартфонів

    Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth. Переглянути усі переваги

    Адаптер Bluetooth®

    Одночасне підключення до 3 смартфонів

    Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth. Переглянути усі переваги

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      Одночасне підключення до 3 смартфонів

      • Музичний приймач Bluetooth®
      • із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ
      • Bluetooth® aptX, AAC та NFC
      • Цифровий вихід
      Миттєвий обмін музикою між 3 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ

      Миттєвий обмін музикою між 3 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ

      Виконайте з’єднання у пару з 3 розумними пристроями для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з’єднання у пару та повторного під’єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої просто виберіть її і почніть відтворення. Відтворення пісні на оригінальному пристрої припиниться і почнеться відтворення нової пісні. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і миттєво обмінюйтеся музикою.

      Передавайте музичні додатки із смартфону або планшета на Hi-Fi

      Передавайте музичні додатки із смартфону або планшета на Hi-Fi

      Кожен любитель музики має свою улюблену музичну службу чи онлайнові радіододатки на мобільних пристроях. Тепер їх можна відтворювати безпосередньо на системі Hi-Fi.

      Високоточна потокова передача музики через Bluetooth® (aptX® та AAC)

      Високоточна потокова передача музики через Bluetooth® (aptX® та AAC)

      Завдяки вдосконаленій технології звук, який передається через Bluetooth®, підноситься на новий рівень. Стандартне аудіо Bluetooth® використовує кодек SBC для основної передачі аудіо, що трохи розчаровує слухачів. Адаптер Hi-Fi обладнано бездротовою технологією високої точності (aptX® та AAC) Bluetooth®, що забезпечує насичений, потужний та чіткий звук. Philips, сумісний із найновішими смартфонами, планшетами та іншими пристроями Android™ та Apple iOS, забезпечує очікувану якість аудіо. Бездротова музика ще ніколи не звучала так добре.

      Під’єднується майже до будь-якої системи Hi-Fi або системи гучномовців для ПК

      Під’єднується майже до будь-якої системи Hi-Fi або системи гучномовців для ПК

      Адаптер Bluetooth® Hi-Fi можна під’єднати майже до будь-якої системи Hi-Fi або системи гучномовців для ПК за допомогою стандартного аналогового роз’єму RCA або 3,5-мм роз’єму.

      З’єднання у пару Bluetooth® одним дотиком за допомогою NFC

      З’єднання у пару Bluetooth® одним дотиком за допомогою NFC

      Легко з’єднуйте пристрої Bluetooth® за допомогою технології NFC (зв’язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з’єднання у пару Bluetooth® і потокову передачу музики.

      Плавний та компактний дизайн

      Плавний та компактний дизайн

      Адаптер Bluetooth® Hi-Fi має компактну та обтікаючу конструкцію, що ідеально виглядає на улюбленій системі Hi-Fi.

      Працює з будь-яким смартфоном або планшетом із Bluetooth®

      Працює з будь-яким смартфоном або планшетом із Bluetooth®

      Адаптер Bluetooth® Hi-Fi працює з телефонами та планшетами із функцією Bluetooth®. Просто увімкніть функцію Bluetooth®, під’єднайтеся до адаптера Hi-Fi і відтворюйте музику зі смартфону/планшета на Hi-Fi.

      Plug-and-play для легкого використання

      Адаптер Bluetooth® Hi-Fi можна під’єднати до улюбленої системи Hi-Fi. Просто під’єднайте його до роз’ємів RCA або 3,5 мм і відтворюйте музику зі смартфону чи планшета на Hi-Fi.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Технологія NFC
        Так
        Версія Bluetooth
        3,0
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP 1.3
        Bluetooth
        підтримка потокової передачі через aptX та AAC
        Діапазон Bluetooth
        До 10 м
        Додатковий вихід RCA
        Так
        Аудіовихід (3,5 мм)
        Так
        Цифровий коаксіальний/оптичний вихід
        Так

      • Аксесуари

        Адаптер змінного струму
        Так
        Кабелі
        Кабель RCA–3,5-мм
        Короткий посібник
        Так

      • Потужність

        Живлення
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

      • Розміри

        Висота виробу
        22  мм
        Ширина виробу
        74  мм
        Глибина виробу
        74  мм
        Вага виробу
        0,04  кг
        Тип упаковки
        Коробка D
        Висота упаковки
        158  мм
        Ширина упаковки
        125  мм
        Глибина упаковки
        56  мм

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