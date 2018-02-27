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Більше не доступний

Адаптер Bluetooth®

AEA2700/12

4.4

| (12) Відгуки

Одночасне підключення до 3 смартфонів

Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth.

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Одночасне підключення до 3 смартфонів

  • Музичний приймач Bluetooth®

  • із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ

  • Bluetooth® aptX, AAC та NFC

  • Цифровий вихід

Миттєвий обмін музикою між 3 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ

Миттєвий обмін музикою між 3 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ

Виконайте з’єднання у пару з 3 розумними пристроями для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з’єднання у пару та повторного під’єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої просто виберіть її і почніть відтворення. Відтворення пісні на оригінальному пристрої припиниться і почнеться відтворення нової пісні. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і миттєво обмінюйтеся музикою.

Передавайте музичні додатки із смартфону або планшета на Hi-Fi

Передавайте музичні додатки із смартфону або планшета на Hi-Fi

Кожен любитель музики має свою улюблену музичну службу чи онлайнові радіододатки на мобільних пристроях. Тепер їх можна відтворювати безпосередньо на системі Hi-Fi.

Високоточна потокова передача музики через Bluetooth® (aptX® та AAC)

Високоточна потокова передача музики через Bluetooth® (aptX® та AAC)

Завдяки вдосконаленій технології звук, який передається через Bluetooth®, підноситься на новий рівень. Стандартне аудіо Bluetooth® використовує кодек SBC для основної передачі аудіо, що трохи розчаровує слухачів. Адаптер Hi-Fi обладнано бездротовою технологією високої точності (aptX® та AAC) Bluetooth®, що забезпечує насичений, потужний та чіткий звук. Philips, сумісний із найновішими смартфонами, планшетами та іншими пристроями Android™ та Apple iOS, забезпечує очікувану якість аудіо. Бездротова музика ще ніколи не звучала так добре.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

12

Відгуки

4
1

27/02/2018

Polska

Polska

Miłe zaskoczenie

Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AEA2700 Adapter Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AEA2700 Adapter Bluetooth®

20/05/2015

Polska

Polska

Świetny produkt.

Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AEA2700 Adapter Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AEA2700 Adapter Bluetooth®

11/06/2020

România

România

Перевірений покупець

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Плюси

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Дата використання 2019-05-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Дата використання 2019-05-11

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