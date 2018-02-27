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Більше не доступний
AEA2700/12
Одночасне підключення до 3 смартфонів
Адаптер Philips Bluetooth® із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ перетворює систему гучномовців Hi-Fi/ПК на бездротову звукову систему. Просто під’єднайте адаптер для бездротової потокової передачі музики із трьох смартфонів, планшетів та пристроїв із підтримкою функції Bluetooth.
Музичний приймач Bluetooth®
із режимом МУЛЬТИСПАРЕННЯ
Bluetooth® aptX, AAC та NFC
Цифровий вихід
Виконайте з’єднання у пару з 3 розумними пристроями для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з’єднання у пару та повторного під’єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої просто виберіть її і почніть відтворення. Відтворення пісні на оригінальному пристрої припиниться і почнеться відтворення нової пісні. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і миттєво обмінюйтеся музикою.
Кожен любитель музики має свою улюблену музичну службу чи онлайнові радіододатки на мобільних пристроях. Тепер їх можна відтворювати безпосередньо на системі Hi-Fi.
Завдяки вдосконаленій технології звук, який передається через Bluetooth®, підноситься на новий рівень. Стандартне аудіо Bluetooth® використовує кодек SBC для основної передачі аудіо, що трохи розчаровує слухачів. Адаптер Hi-Fi обладнано бездротовою технологією високої точності (aptX® та AAC) Bluetooth®, що забезпечує насичений, потужний та чіткий звук. Philips, сумісний із найновішими смартфонами, планшетами та іншими пристроями Android™ та Apple iOS, забезпечує очікувану якість аудіо. Бездротова музика ще ніколи не звучала так добре.
4.4
з 5
12
Відгуки
Macieek
27/02/2018
Polska
Miłe zaskoczenie
Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AEA2700 Adapter Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AEA2700 Adapter Bluetooth®
Rafał007
20/05/2015
Polska
Świetny produkt.
Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AEA2700 Adapter Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AEA2700 Adapter Bluetooth®
Gabriel S
11/06/2020
România
Перевірений покупець
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Плюси
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Дата використання 2019-05-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Дата використання 2019-05-11