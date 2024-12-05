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        Новинка

        AIS6030/80

        4.9

        | (43) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

        Одна система. Ефективно та без клопоту.

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        Одна система. Ефективно та без клопоту.

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        4.9

        з 5

        43

        Відгуки

        100%

        рекомендують цей виріб

        3
        2
        1

        05/12/2024

        Polska

        Polska

        Miłość od pierwszego wejrz... prasowania :)

        [Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Stacja parowa Philips już od rozpakowania pudełka mile zaskakuje przepięknym designem, po szybkim złożeniu zabieram się za testowanie. Duży pojemnik na wodę i możliwość regulacji płożenia deski są dużym atutem. Stacja posiada kółka dzięki czemu łatwo można ją przemieszczać a włączanie stacji na poziomie stopy jest wygodnym rozwiązaniem. Co do samego prasowania, sprawia czystą przyjemność, duży wyrzut pary i lekkie poręczne żelazko sprawiają że nawet uporczywe zagniecenia znikają w mgnieniu oka, koszule można prasować w pozycji pionowej dzięki uchwytowi na wieszak co bardzo ułatwia proces. Prasowanie jest łatwe i mega szybkie. Polecam każdemu kto nie lubi prasować bo z tym urządzeniem pokocha. 

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020

        04/12/2024

        Polska

        Polska

        Bardzo praktyczny sprzęt

        [Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] System do prasowania Philips All-in-One jest produktem, który warto mieć w swoim domu. Sprzęt szybko się nagrzewa i system wyrzucania pary działa niemal natychmiastowo. Mega polecam!

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020

        03/12/2024

        Polska

        Polska

        Polecam

        [Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] System do prasowania Philips All-in-One AIS6020/70 to urządzenie, które znacząco ułatwia codzienne prasowanie. Jego nowoczesny design z wbudowaną deską i generatorem pary jest bardzo praktyczny i pozwala zaoszczędzić miejsce w domu. Prasowanie jest szybkie i efektywne dzięki dużej mocy urządzenia oraz możliwości regulacji poziomu pary. Szczególnie doceniam funkcję automatycznego dostosowywania temperatury, co eliminuje ryzyko przypalenia delikatnych tkanin. Urządzenie jest łatwe w obsłudze – intuicyjny panel sterowania pozwala szybko zmieniać ustawienia. Doceniam również pojemny zbiornik na wodę, który umożliwia długą pracę bez konieczności uzupełniania. System radzi sobie świetnie zarówno z grubszymi materiałami, jak i z delikatnymi tkaninami, zapewniając idealnie wygładzone ubrania. Jedynym minusem może być jego większy rozmiar, co może stanowić wyzwanie w mniejszych mieszkaniach. Ogólnie, urządzenie spełniło moje oczekiwania i znacznie ułatwiło mi codzienne obowiązki.

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020

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