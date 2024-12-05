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Новинка
Одна система. Ефективно та без клопоту.
4.9
з 5
43
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Sokol Pablo
05/12/2024
Polska
Miłość od pierwszego wejrz... prasowania :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Stacja parowa Philips już od rozpakowania pudełka mile zaskakuje przepięknym designem, po szybkim złożeniu zabieram się za testowanie. Duży pojemnik na wodę i możliwość regulacji płożenia deski są dużym atutem. Stacja posiada kółka dzięki czemu łatwo można ją przemieszczać a włączanie stacji na poziomie stopy jest wygodnym rozwiązaniem. Co do samego prasowania, sprawia czystą przyjemność, duży wyrzut pary i lekkie poręczne żelazko sprawiają że nawet uporczywe zagniecenia znikają w mgnieniu oka, koszule można prasować w pozycji pionowej dzięki uchwytowi na wieszak co bardzo ułatwia proces. Prasowanie jest łatwe i mega szybkie. Polecam każdemu kto nie lubi prasować bo z tym urządzeniem pokocha.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020
Sylwia866
04/12/2024
Polska
Bardzo praktyczny sprzęt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] System do prasowania Philips All-in-One jest produktem, który warto mieć w swoim domu. Sprzęt szybko się nagrzewa i system wyrzucania pary działa niemal natychmiastowo. Mega polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020
bjanczak
03/12/2024
Polska
Polecam
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] System do prasowania Philips All-in-One AIS6020/70 to urządzenie, które znacząco ułatwia codzienne prasowanie. Jego nowoczesny design z wbudowaną deską i generatorem pary jest bardzo praktyczny i pozwala zaoszczędzić miejsce w domu. Prasowanie jest szybkie i efektywne dzięki dużej mocy urządzenia oraz możliwości regulacji poziomu pary. Szczególnie doceniam funkcję automatycznego dostosowywania temperatury, co eliminuje ryzyko przypalenia delikatnych tkanin. Urządzenie jest łatwe w obsłudze – intuicyjny panel sterowania pozwala szybko zmieniać ustawienia. Doceniam również pojemny zbiornik na wodę, który umożliwia długą pracę bez konieczności uzupełniania. System radzi sobie świetnie zarówno z grubszymi materiałami, jak i z delikatnymi tkaninami, zapewniając idealnie wygładzone ubrania. Jedynym minusem może być jego większy rozmiar, co może stanowić wyzwanie w mniejszych mieszkaniach. Ogólnie, urządzenie spełniło moje oczekiwania i znacznie ułatwiło mi codzienne obowiązki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про System do prasowania All-in-One z serii 6000 AIS6020