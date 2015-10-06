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Більше не доступний

Радіогодинник із цифровим налаштуванням

AJ3116/12

4.4

| (17) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

Розпочніть день по-своєму!

Цей стильний радіогодинник Philips гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудоване FM-радіо і дозволяє прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера.

Переглянути всі переваги

Прокидайтеся під звуки радіо або зумера

Розпочніть день по-своєму!

  • FM, цифрове налаштування

  • Два будильники

  • Збереження налаштувань часу/будильника

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Повільне і приємне пробудження

Повільне і приємне пробудження

Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

17

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

1

06/10/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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