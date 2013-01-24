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    Радіогодинник із цифровим налаштуванням

    AJ3116/12
    Загальна оцінка / 5
    • Розпочніть день по-своєму! Розпочніть день по-своєму! Розпочніть день по-своєму!
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      Радіогодинник із цифровим налаштуванням

      AJ3116/12
      Загальна оцінка / 5

      Розпочніть день по-своєму!

      Цей стильний радіогодинник Philips гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудоване FM-радіо і дозволяє прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Радіогодинник із цифровим налаштуванням

      Розпочніть день по-своєму!

      Цей стильний радіогодинник Philips гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудоване FM-радіо і дозволяє прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера. Переглянути усі переваги

      Розпочніть день по-своєму!

      Цей стильний радіогодинник Philips гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудоване FM-радіо і дозволяє прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Радіогодинник із цифровим налаштуванням

      Розпочніть день по-своєму!

      Цей стильний радіогодинник Philips гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудоване FM-радіо і дозволяє прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера. Переглянути усі переваги

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        Радіогодинник із цифровим налаштуванням

        Ціна магазину Philips

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        Розпочніть день по-своєму!

        Прокидайтеся під звуки радіо або зумера

        • FM, цифрове налаштування
        • Два будильники
        • Збереження налаштувань часу/будильника
        Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

        Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

        Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

        Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

        Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

        Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

        Повільне і приємне пробудження

        Повільне і приємне пробудження

        Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

        Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

        Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

        Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

        Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

        Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

        Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

        Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

        Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

        Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

        Технічні характеристики

        • годинник

          Тип
          Цифрове керування
          Дисплей
          LED
          Формат часу
          24 години

        • Будильник

          Кількість будильників
          2
          Джерело сигналу будильника
          • Зумер
          • FM-радіо
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Так, 9 хв.
          Повторне спрацювання будильника через 24 години
          Так
          Таймер вимкнення
          15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          FM
          Діапазон FM-частоти
          87,5–108  МГц
          Кількість попередньо встановлених станцій
          10 FM
          Антена
          FM-антена

        • Звук

          Звукова система
          моно
          Вихідна потужність (RMS)
          200 мВт
          Регулювання гучності
          цифрове

        • Потужність

          Тип живлення
          Змінний струм
          Вхідна потужність змінного струму
          100–240 В, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії під час експлуатації
          < 5 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт
          Тип батареї
          AAA
          Кількість батарей
          2

        • Розміри

          Тип упаковки
          Коробка D
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          130 x 46 x 130  мм
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          137 x 58 x 164 мм
          Вага виробу
          0,25  кг
          Вага з упаковкою
          0,35  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          Гарантія
          Гарантійний талон

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Посібник користувача
        • Гарантійний талон

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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