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Розпочніть день по-своєму!
Цей стильний радіогодинник Philips гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудоване FM-радіо і дозволяє прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера.
FM, цифрове налаштування
Два будильники
Збереження налаштувань часу/будильника
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
4.4
з 5
17
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
mirabelka
06/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
kriss290
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem