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Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.
Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Alberts
18/08/2020
România
Перевірений покупець
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3226 Radio cu ceas
Дата використання 2020-04-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ3226 Radio cu ceas
Дата використання 2020-04-18