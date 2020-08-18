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Більше не доступний

AJ3226 Clock Radio

AJ3226/12

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Перевірений покупець

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3226 Radio cu ceas

Дата використання 2020-04-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3226 Radio cu ceas

Дата використання 2020-04-18

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