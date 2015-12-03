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Більше не доступний

AJ3500 Clock Radio

AJ3500/12

4

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

Регульована яскравість дисплея для комфортного перегляду

Регульована яскравість дисплея дозволяє персоналізувати дисплей відповідно до своїх потреб.

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Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

03/12/2015

România

România

Перевірений покупець

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3500 Radio cu ceas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3500 Radiobudzik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Цей відгук про AJ3500 Radiobudzik

Цей відгук про AJ3500 Radiobudzik

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