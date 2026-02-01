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AJ7040D docking station for iPod/iPhone

AJ7040D/12

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Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

Повільне і приємне пробудження

Повільне і приємне пробудження

Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

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