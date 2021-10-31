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Більше не доступний
AJT5300W/12
Bluetooth®
Універсальне заряджання
Два будильники
FM, цифрове налаштування
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас стійким та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок з іншими пристроями Bluetooth для відтворення улюбленої музики з будь-якого смартфону, планшетного чи портативного комп’ютера, зокрема iPod чи iPhone, через гучномовець із підтримкою Bluetooth.
Цей гучномовець має USB-роз’єм, тож якщо смартфон розрядиться вдома або в дорозі, цей портативний гучномовець дозволить Вам перевстановити батарею в гучномовці на мобільний пристрій.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
5.0
з 5
1
Відгук
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Плюси
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Мінуси
Можно сказать, что цена несколько высокая
Цей відгук про AJT5300W Радіогодинник
Цей відгук про AJT5300W Радіогодинник