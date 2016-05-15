  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Умови пошуку

UK
RU
1

Радіогодинник

AJT5300W/12
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
    -{discount-value}

    Радіогодинник

    AJT5300W/12
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон

    Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Радіогодинник

    Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон

    Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон

    Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Радіогодинник

    Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон

    Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    Дивитись усі. Радіо та будильник

      Додати аксесуари

      Радіогодинник

      Радіогодинник

      Усього:

      Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон

      • Bluetooth®
      • Універсальне заряджання
      • Два будильники
      • FM, цифрове налаштування
      Бездротова передача музики через Bluetooth

      Бездротова передача музики через Bluetooth

      Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас стійким та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок з іншими пристроями Bluetooth для відтворення улюбленої музики з будь-якого смартфону, планшетного чи портативного комп’ютера, зокрема iPod чи iPhone, через гучномовець із підтримкою Bluetooth.

      USB-роз’єм для заряджання будь-якого мобільного пристрою

      USB-роз’єм для заряджання будь-якого мобільного пристрою

      Цей гучномовець має USB-роз’єм, тож якщо смартфон розрядиться вдома або в дорозі, цей портативний гучномовець дозволить Вам перевстановити батарею в гучномовці на мобільний пристрій.

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

      Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

      Аудіовхід для портативного відтворення музики

      Аудіовхід для портативного відтворення музики

      Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

      Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

      Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

      Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера

      Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

      Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

      Повільне і приємне пробудження

      Повільне і приємне пробудження

      Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

      Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

      Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

      Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

      Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

      Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

      Технічні характеристики

      • Бездротова технологія Bluetooth®

        Версія
        V2.1 + EDR
        Профілі
        • A2DP
        • HFP
        • AVRCP
        Діапазон
        10 м (вільного простору)

      • Сумісність

        Планшети та смартфони Android
        із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії
        інші музичні пристрої
        із Bluetooth 2.1 або новішої версії

      • годинник

        Тип
        Цифровий
        Дисплей
        LED
        Формат часу
        24 години

      • Будильник

        Кількість будильників
        2
        Дрімота (повторне спрацювання будильника)
        Так, 9 хв.
        Таймер вимкнення
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Кількість попередньо встановлених станцій
        20
        Антена
        • FM-антена
        • FM-антена
        Частотний діапазон
        87,5–108  МГц
        Діапазони тюнера
        • Цифрове налаштування
        • FM

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Збільшення/зменшення
        Будильники
        • Будильник із зумером
        • Час двох будильників
        • Повільне пробудження
        • Будильник із радіо
        • Повторне спрацювання будильника (дрімота)
        Яскравість дисплея
        Висока/ середня/ низька
        Таймер сну
        Так

      • Під'єднання

        Аудіовхід (3,5 мм)
        Так
        Мікрофон
        Вбудований мікрофон

      • Заряджання через USB-роз’єм

        Так
        Так
        5 В, 1 А
        Так

      • Потужність

        Тип живлення
        Змінний струм
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 1 Вт
        Тип батареї
        AA
        Кількість батарей
        2
        Резервна батарея
        AA (не входить у комплект)
        Живлення
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

      • Розміри

        Тип упаковки
        Коробка D
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        182 x 111 x 100  мм
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        206 x 115 x 110 мм
        Вага брутто
        0,6  кг
        Вага нетто
        0,5  кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Гарантія
        Гарантійний талон

      • Заряджання

        USB-пристрої
        5 В

      • Гучномовці

        Вбудовані динаміки
        1

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          Оцініть цей продукт першим

          Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
          на обраний асортимент продуктів Philips

          Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

          Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

          Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

          Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

          *
          Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!
          Що це означає?

          Зарєструйтесь в MyPhilips

          Ексклюзивні пропозиції

          Розширену гарантію на обрані продукти

          Корисні поради

          Зареєструватися

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

          Я розумію

          Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.