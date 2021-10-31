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  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
  • Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон

Більше не доступний

Радіогодинник

AJT5300W/12

5
| (1) Відгук
Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну.
Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон

  • Bluetooth®

  • Універсальне заряджання

  • Два будильники

  • FM, цифрове налаштування

Бездротова передача музики через Bluetooth

Бездротова передача музики через Bluetooth

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас стійким та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок з іншими пристроями Bluetooth для відтворення улюбленої музики з будь-якого смартфону, планшетного чи портативного комп’ютера, зокрема iPod чи iPhone, через гучномовець із підтримкою Bluetooth.

USB-роз’єм для заряджання будь-якого мобільного пристрою

USB-роз’єм для заряджання будь-якого мобільного пристрою

Цей гучномовець має USB-роз’єм, тож якщо смартфон розрядиться вдома або в дорозі, цей портативний гучномовець дозволить Вам перевстановити батарею в гучномовці на мобільний пристрій.

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Плюси

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Мінуси

Можно сказать, что цена несколько высокая

Цей відгук про AJT5300W Радіогодинник

Цей відгук про AJT5300W Радіогодинник

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