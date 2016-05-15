Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся бездротовою музикою і заряджайте смартфон
Починайте свій день із повним зарядом завдяки AJT5300W. Цей годинник із радіо можна також використовувати як бездротовий гучномовець, що передає музику з будь-якого пристрою Bluetooth. За допомогою вбудованих підставок можна заряджати будь-який смартфон (iPhone чи Android) під час сну. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
Усього:
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас стійким та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок з іншими пристроями Bluetooth для відтворення улюбленої музики з будь-якого смартфону, планшетного чи портативного комп’ютера, зокрема iPod чи iPhone, через гучномовець із підтримкою Bluetooth.
Цей гучномовець має USB-роз’єм, тож якщо смартфон розрядиться вдома або в дорозі, цей портативний гучномовець дозволить Вам перевстановити батарею в гучномовці на мобільний пристрій.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховання перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.
Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.
Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.
Бездротова технологія Bluetooth®
Сумісність
годинник
Будильник
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Під'єднання
Заряджання через USB-роз’єм
Потужність
Розміри
Аксесуари
Заряджання
Гучномовці