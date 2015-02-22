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Більше не доступний

AS111 docking speaker with Bluetooth®

AS111/12

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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М’яке нічне світло

Насичений різнонаправлений звук для наповнення Вашої кімнати

Дизайн на 360 градусів для розкішного вигляду з будь-якого кута

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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