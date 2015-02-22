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Більше не доступний
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®