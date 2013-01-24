Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

GoZero

Фільтрувальний картридж

AWP287/37
Загальна оцінка / 5
  • Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі! Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі! Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!
    -{discount-value}

    GoZero Фільтрувальний картридж

    AWP287/37
    Загальна оцінка / 5

    Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!

    Фільтр GoZero Fitness усуває до 99% хлору та покращує смак води з-під крана. І не впливає на потік води!

    GoZero Фільтрувальний картридж

    Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!

    Фільтр GoZero Fitness усуває до 99% хлору та покращує смак води з-під крана. І не впливає на потік води!

    Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!

    Фільтр GoZero Fitness усуває до 99% хлору та покращує смак води з-під крана. І не впливає на потік води!

    GoZero Фільтрувальний картридж

    Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!

    Фільтр GoZero Fitness усуває до 99% хлору та покращує смак води з-під крана. І не впливає на потік води!

    Подібні вироби

    See all hydration-bottles

      Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!

      Пийте свіжу смачну воду

      Втамовуйте спрагу й відновлюйте сили чистою водою з бездоганним смаком

      Фільтр Fitness, виготовлений з інноваційного волокна з активованого вугілля, усуває до 99%* хлору та інших речовин, які погіршують смак, не впливаючи на потік води. Просто наповніть пляшку і пийте!

      Смачна вода за мінімальною ціною бутильованої води

      Чудова смачна вода за мінімальною ціною і витратами на бутильовану воду.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Кількість фільтрів
        3 шт. в упаковці
        Строк придатності фільтра
        1 місяць
        Ємність фільтрації
        200 л

      • Умови вхідної води

        Фільтр Fitness AWP286/AWP287
        • Побутова проточна вода
        • 5–38 °C

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • *На основі результату тестування міжнародної тестової та сертифікаційної агенції SGS у лабораторних умовах.

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись