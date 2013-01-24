Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!
Фільтр GoZero Fitness усуває до 99% хлору та покращує смак води з-під крана. І не впливає на потік води!
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!
Фільтр GoZero Fitness усуває до 99% хлору та покращує смак води з-під крана. І не впливає на потік води!
Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!
Фільтр GoZero Fitness усуває до 99% хлору та покращує смак води з-під крана. І не впливає на потік води!
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Втамовуйте спрагу, прагніть досконалості й залишайтеся в формі!
Фільтр GoZero Fitness усуває до 99% хлору та покращує смак води з-під крана. І не впливає на потік води!
Фільтр Fitness, виготовлений з інноваційного волокна з активованого вугілля, усуває до 99%* хлору та інших речовин, які погіршують смак, не впливаючи на потік води. Просто наповніть пляшку і пийте!
Чудова смачна вода за мінімальною ціною і витратами на бутильовану воду.
Загальні специфікації
Умови вхідної води