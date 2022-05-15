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Більше не доступний

Програвач компакт-дисків

AZ1027/12

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Насолоджуйтеся музикою усюди

Ви любите прості речі й захоплюєтесь зручністю. Компактний та портативний програвач компакт-дисків Philips дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою за допомогою простих у користуванні функцій.

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Насолоджуйтеся музикою усюди

  • CD

  • Касета

Відтворення CD, CD-R та CD-RW

Відтворення CD, CD-R та CD-RW

Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.

Касетна дека з автоматичною зупинкою

Касетна дека з автоматичною зупинкою

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Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Плюси

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Мінуси

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ1027 CD Soundmachine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ1027 CD Soundmachine

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