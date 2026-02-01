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Більше не доступний
AZ102C/12
Насолоджуйтеся музикою усюди
Ви любите прості речі й захоплюєтесь зручністю. Компактний та портативний програвач компакт-дисків Philips дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою за допомогою простих у користуванні функцій.
Рожевий
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.
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