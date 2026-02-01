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Більше не доступний
AZ1830/12
Стереотюнер FM/MW
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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