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Більше не доступний

AZ1830 CD Soundmachine

AZ1830/12

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Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Стереотюнер FM/MW

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

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