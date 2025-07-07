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Більше не доступний
Чорний
3 Вт
Цифрове налаштування
Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Плюси
Prostota
Мінуси
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ215B Bumbox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ215B Bumbox CD
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ215B CD grotuvas
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ215B CD grotuvas
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Частина акції
Перевірений покупець
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Плюси
könnyen kezelhető
Мінуси
A hangszóró lehetne jobb
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ215B CD Soundmachine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ215B CD Soundmachine