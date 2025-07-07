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  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди

Більше не доступний

Програвач компакт-дисків

AZ215B/12

4.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся музикою усюди
Ви любите прості речі й захоплюєтесь зручністю. Компактний та портативний програвач компакт-дисків Philips дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою за допомогою простих у користуванні функцій.
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Насолоджуйтеся музикою усюди

  • Чорний

  • 3 Вт

  • Цифрове налаштування

Відтворення CD, CD-R та CD-RW

Відтворення CD, CD-R та CD-RW

Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

Можливість програмування 20 доріжок CD

Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/07/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Плюси

Prostota

Мінуси

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ215B Bumbox CD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ215B Bumbox CD

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ215B CD grotuvas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ215B CD grotuvas

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Перевірений покупець

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Плюси

könnyen kezelhető

Мінуси

A hangszóró lehetne jobb

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ215B CD Soundmachine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ215B CD Soundmachine

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