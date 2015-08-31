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    Програвач компакт-дисків

    AZ215S/12
    Загальна оцінка / 5
    • Насолоджуйтеся музикою усюди Насолоджуйтеся музикою усюди Насолоджуйтеся музикою усюди
      -{discount-value}

      Програвач компакт-дисків

      AZ215S/12
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Ви любите прості речі й захоплюєтесь зручністю. Компактний та портативний програвач компакт-дисків Philips дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою за допомогою простих у користуванні функцій. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Програвач компакт-дисків

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Ви любите прості речі й захоплюєтесь зручністю. Компактний та портативний програвач компакт-дисків Philips дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою за допомогою простих у користуванні функцій. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Ви любите прості речі й захоплюєтесь зручністю. Компактний та портативний програвач компакт-дисків Philips дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою за допомогою простих у користуванні функцій. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Програвач компакт-дисків

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Ви любите прості речі й захоплюєтесь зручністю. Компактний та портативний програвач компакт-дисків Philips дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою за допомогою простих у користуванні функцій. Переглянути усі переваги

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        Програвач компакт-дисків

        Програвач компакт-дисків

        - {discount-value}

        Усього:

        Насолоджуйтеся музикою усюди

        • Срібна
        • 3 Вт
        • Цифрове налаштування
        Відтворення CD, CD-R та CD-RW

        Відтворення CD, CD-R та CD-RW

        Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

        Загальна вихідна потужність: 3 Вт RMS

        Загальна вихідна потужність: 3 Вт RMS

        Ця система має загальну вихідну потужність 3 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

        Можливість програмування 20 доріжок CD

        Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.

        Технічні характеристики

        • Відтворення аудіо

          Відтворення з носіїв
          • компакт-диски
          • CD-R
          • CD-RW
          Режими відтворення дисків
          • Швидка прокрутка вперед/назад
          • Пошук наступної/попередньої доріжки
          • повторюване/довільне/програмоване

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          FM
          Антена
          FM-антена
          Автоматичне цифрове налаштування
          Так

        • Звук

          Регулятор гучності
          збільшення/зменшення
          Звукова система
          Стерео
          Покращення звуку
          Динамічне підсилення низьких частот
          Максимальна вихідна потужність (RMS)
          3 Вт

        • Гучномовці

          Кількість вбудованих гучномовців
          2
          Покриття решітки гучномовців
          метал

        • Під'єднання

          Аудіовхід (3,5 мм)
          Так

        • Зручність

          Тип завантаження
          згори

        • Потужність

          Тип живлення
          Змінний струм або батарея
          Тип батареї
          Розмір C (LR14)
          Напруга батареї
          1,5  В
          Кількість батарей
          6

        • Аксесуари

          Кабелі/з’єднання
          кабель живлення
          Гарантія
          Гарантійний талон
          Інше
          Посібник користувача

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          252 x 232 x 124  мм
          Вага виробу
          1  кг
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          280 x 260 x 160 мм
          Вага з упаковкою
          1,6  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • Посібник користувача
        • Гарантійний талон

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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