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  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди
  • Насолоджуйтеся музикою усюди

Більше не доступний

Програвач компакт-дисків

AZ318B/12

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся музикою усюди
Хочете слухати колекцію музики, збережену на портативному музичному програвачі, без навушників? З’єднайте роз’єм прямого USB-з’єднання із програвачем компакт-дисків Philips і насолоджуйтеся улюбленою цифровою музикою через потужні гучномовці будь-де та будь-коли.
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Насолоджуйтеся музикою усюди

  • Компактний дизайн

  • USB

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

20 попередньо встановлених станцій

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Плюси

Малък, но силен и кристален звък

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ318B CD радиокасетофон

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ318B CD радиокасетофон

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