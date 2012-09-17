Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Посібник користувача
- Гарантійний талон
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Насолоджуйтеся музикою усюди
Хочете слухати колекцію музики, збережену на портативному музичному програвачі, без навушників? З’єднайте роз’єм прямого USB-з’єднання із програвачем компакт-дисків Philips і насолоджуйтеся улюбленою цифровою музикою через потужні гучномовці будь-де та будь-коли. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся музикою усюди
Хочете слухати колекцію музики, збережену на портативному музичному програвачі, без навушників? З’єднайте роз’єм прямого USB-з’єднання із програвачем компакт-дисків Philips і насолоджуйтеся улюбленою цифровою музикою через потужні гучномовці будь-де та будь-коли. Переглянути усі переваги
Програвач компакт-дисків
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Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
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Звук
Гучномовці
Під'єднання
Відтворення аудіо
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Аксесуари
Розміри
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