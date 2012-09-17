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    Програвач компакт-дисків

    AZ385/12
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      Програвач компакт-дисків

      AZ385/12
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Хочете слухати колекцію музики, збережену на портативному музичному програвачі, без навушників? З’єднайте роз’єм прямого USB-з’єднання із програвачем компакт-дисків Philips і насолоджуйтеся улюбленою цифровою музикою через потужні гучномовці будь-де та будь-коли. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Програвач компакт-дисків

      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Хочете слухати колекцію музики, збережену на портативному музичному програвачі, без навушників? З’єднайте роз’єм прямого USB-з’єднання із програвачем компакт-дисків Philips і насолоджуйтеся улюбленою цифровою музикою через потужні гучномовці будь-де та будь-коли. Переглянути усі переваги

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        Програвач компакт-дисків

        Програвач компакт-дисків

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        Насолоджуйтеся музикою усюди

        • CD, MP3-CD, USB, FM
        • 2 Вт
        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

        Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

        Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

        Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.

        Пряме з’єднання USB Direct для відтворення MP3/WMA-музики

        Пряме з’єднання USB Direct для відтворення MP3/WMA-музики

        У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

        Тюнер FM для прослуховування радіо

        0

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність
          2 x 1 Вт RMS
          Покращення звуку
          Динамічне підсилення низьких частот
          Регулятор гучності
          поворотний (аналоговий)
          Звукова система
          Стерео

        • Гучномовці

          Покриття решітки гучномовців
          метал
          Кількість вбудованих гучномовців
          2

        • Під'єднання

          USB
          Вузол USB
          Аудіовхід (3,5 мм)
          Так

        • Відтворення аудіо

          Режими відтворення дисків
          • Швидка прокрутка вперед/назад
          • пошук наступного/попереднього альбому
          • Пошук наступної/попередньої доріжки
          • повторюване/довільне/програмоване
          Відтворення з носіїв
          • компакт-диски
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Антена
          FM-антена
          Діапазони тюнера
          FM

        • Зручність

          Цифри дисплея
          3
          Тип завантаження
          згори
          Тип дисплея
          РК-дисплей

        • Потужність

          Тип батареї
          Розмір C (LR14)
          Напруга батареї
          1.5  В
          Кількість батарей
          6
          Тип живлення
          Змінний струм

        • Аксесуари

          Інше
          Короткий посібник
          Кабелі/з’єднання
          кабель живлення
          Гарантія
          Гарантійний талон

        • Розміри

          Вага брутто
          1,84  кг
          Глибина головного блока
          245  мм
          Висота головного блока
          123  мм
          Вага
          1.5  кг
          Ширина головного блока
          262  мм
          Висота упаковки
          264  мм
          Ширина упаковки
          284  мм
          Глибина упаковки
          155  мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • Посібник користувача
        • Гарантійний талон

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