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AZ390/12
Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
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