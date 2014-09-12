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      Програвач компакт-дисків

      AZB500/12

      Загальна оцінка / 5
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      Насолоджуйтеся музикою усюди

      Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків

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      Програвач компакт-дисків

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      Програвач компакт-дисків
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      Програвач компакт-дисків

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      Насолоджуйтеся музикою усюди

      • DAB
      • CD
      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

      Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

      Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

      Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

      DAB+, DAB та FM для повноти прослуховування

      Цифрове радіомовлення DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB+ або DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

      Відтворення дисків CD, CD-R та CD-RW

      Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.

      Можливість програмування 20 доріжок CD

      Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Покращення звуку
        Динамічне підсилення низьких частот
        Звукова система
        Стерео
        Діаметр динаміків
        3-дюймовий
        Регулювання гучності
        поворотний

      • Гучномовці

        Вбудовані динаміки
        2

      • Під'єднання

        3,5-мм стерео, лінійний вхід
        (АУДІОВХІД)

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазони тюнера
        FM стерео
        RDS
        • Тип програми
        • Радіотекст
        • Назва станції
        Тип антени
        Телескопічне
        DAB/DAB+
        • Інформаційний дисплей
        • Меню
        • Розумне сканування

      • Зручність

        Тип дисплея
        РК-дисплей

      • Потужність

        Тип батареї
        LR14
        Напруга батареї
        1.5  В
        Потужність, що споживається від електромережі
        220–240 В
        Кількість батарей
        6

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        кілька мов
        Гарантія
        Гарантійний талон

      • Розміри

        Глибина упаковки
        158  мм
        Глибина виробу
        133  мм
        Вага з упаковкою
        2,4  кг
        Висота упаковки
        275  мм
        Ширина упаковки
        326  мм
        Вага
        2  кг
        Ширина виробу
        300  мм
        Висота виробу
        240  мм

      • Відтворення аудіо

        Режими відтворення дисків
        • Швидка прокрутка вперед/назад
        • Пошук наступної/попередньої доріжки
        • Повторюване відтворення
        • Довільне відтворення
        Відтворення з носіїв
        • компакт-диски
        • CD-R
        • CD-RW
        Тип завантаження
        Вгорі
        Програмовані доріжки
        20

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Посібник користувача
      • Гарантійний талон
      Badge-D2C

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