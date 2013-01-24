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Програвач компакт-дисків

AZB600/12
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся музикою усюди Насолоджуйтеся музикою усюди Насолоджуйтеся музикою усюди
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    Програвач компакт-дисків

    AZB600/12
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся музикою усюди

    Вдихніть нове життя у касети за допомогою цієї простої та портативної звукової системи. Завдяки підтримці радіостанцій DAB та відтворенню компакт-дисків різних типів можна насолоджуватися новою музикою та улюбленими старими мелодіями. Переглянути усі переваги

    Програвач компакт-дисків

    Насолоджуйтеся музикою усюди

    Вдихніть нове життя у касети за допомогою цієї простої та портативної звукової системи. Завдяки підтримці радіостанцій DAB та відтворенню компакт-дисків різних типів можна насолоджуватися новою музикою та улюбленими старими мелодіями. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся музикою усюди

    Вдихніть нове життя у касети за допомогою цієї простої та портативної звукової системи. Завдяки підтримці радіостанцій DAB та відтворенню компакт-дисків різних типів можна насолоджуватися новою музикою та улюбленими старими мелодіями. Переглянути усі переваги

    Програвач компакт-дисків

    Насолоджуйтеся музикою усюди

    Вдихніть нове життя у касети за допомогою цієї простої та портативної звукової системи. Завдяки підтримці радіостанцій DAB та відтворенню компакт-дисків різних типів можна насолоджуватися новою музикою та улюбленими старими мелодіями. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся музикою усюди

      • DAB
      • компакт-диски
      • касети
      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

      Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

      Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

      Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

      Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

      Касетна дека з автоматичною зупинкою

      Касетна дека з автоматичною зупинкою

      DAB+, DAB та FM для повноти прослуховування

      Цифрове радіомовлення DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB+ або DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

      Відтворення дисків CD, CD-R та CD-RW

      Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.

      Можливість програмування 20 доріжок CD

      Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.

      Технічні характеристики

      • Відтворення аудіо

        Тип завантаження
        Вгорі
        Відтворення з носіїв
        • компакт-диски
        • CD-R
        • CD-RW
        Режими відтворення дисків
        • Швидка прокрутка вперед/назад
        • Пошук наступної/попередньої доріжки
        • Повторюване відтворення
        • Довільне відтворення
        Програмовані доріжки
        20
        Кількість дек
        1
        Технологія касетної деки
        Механічна

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазони тюнера
        FM стерео
        Антена
        FM-антена
        DAB/DAB+
        • Інформаційний дисплей
        • Меню
        • Розумне сканування
        RDS
        • Тип програми
        • Радіотекст
        • Назва станції

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        2 X 1 Вт
        Покращення звуку
        Динамічне підсилення низьких частот
        Звукова система
        Стерео
        Діаметр динаміків
        3-дюймовий
        Регулювання гучності
        поворотний

      • Гучномовці

        Вбудовані динаміки
        2

      • Зручність

        Тип дисплея
        РК-дисплей

      • Під'єднання

        3,5-мм стерео, лінійний вхід
        (АУДІОВХІД)

      • Потужність

        Тип батареї
        LR14
        Напруга батареї
        1,5  В
        Кількість батарей
        6
        Потужність, що споживається від електромережі
        220–240 В

      • Аксесуари

        Шнур живлення
        Так
        Гарантія
        Гарантійний талон
        Посібник користувача
        Так

      • Розміри

        Глибина упаковки
        158  мм
        Висота упаковки
        275  мм
        Ширина упаковки
        326  мм
        Глибина виробу
        133  мм
        Висота виробу
        240  мм
        Ширина виробу
        300  мм
        Вага
        2  кг
        Вага з упаковкою
        2,4  кг

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Посібник користувача
      • Гарантійний талон

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