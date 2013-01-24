Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Посібник користувача
- Гарантійний талон
Насолоджуйтеся музикою усюди
Вдихніть нове життя у касети за допомогою цієї простої та портативної звукової системи. Завдяки підтримці радіостанцій DAB та відтворенню компакт-дисків різних типів можна насолоджуватися новою музикою та улюбленими старими мелодіями. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся музикою усюди
Вдихніть нове життя у касети за допомогою цієї простої та портативної звукової системи. Завдяки підтримці радіостанцій DAB та відтворенню компакт-дисків різних типів можна насолоджуватися новою музикою та улюбленими старими мелодіями. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся музикою усюди
Вдихніть нове життя у касети за допомогою цієї простої та портативної звукової системи. Завдяки підтримці радіостанцій DAB та відтворенню компакт-дисків різних типів можна насолоджуватися новою музикою та улюбленими старими мелодіями. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся музикою усюди
Вдихніть нове життя у касети за допомогою цієї простої та портативної звукової системи. Завдяки підтримці радіостанцій DAB та відтворенню компакт-дисків різних типів можна насолоджуватися новою музикою та улюбленими старими мелодіями. Переглянути усі переваги
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
Цифрове радіомовлення DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB+ або DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.
Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.
Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.
Відтворення аудіо
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Гучномовці
Зручність
Під'єднання
Потужність
Аксесуари
Розміри