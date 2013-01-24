Інші елементи комплектації
- Гарантійний талон
- Дистанційне керування
- Посібник користувача
Потужний портативний звук
Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна універсальна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона дозволяє відтворювати музику з різних джерел – Bluetooth, USB, компакт-дисків, касет, DAB+ та FM-радіо. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний портативний звук
Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна універсальна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона дозволяє відтворювати музику з різних джерел – Bluetooth, USB, компакт-дисків, касет, DAB+ та FM-радіо. Переглянути усі переваги
Потужний портативний звук
Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна універсальна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона дозволяє відтворювати музику з різних джерел – Bluetooth, USB, компакт-дисків, касет, DAB+ та FM-радіо. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний портативний звук
Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна універсальна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона дозволяє відтворювати музику з різних джерел – Bluetooth, USB, компакт-дисків, касет, DAB+ та FM-радіо. Переглянути усі переваги
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Зі зручним пультом дистанційного керування для більшої комфорту – просто сядьте і розслабтеся.
Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 2 годин) і виберіть компакт-диск або радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Пристрій відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний, тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюблений компакт-диск або улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.
Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
Цифрове радіомовлення DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB+ або DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
Бездротова технологія Bluetooth®
Відтворення аудіо
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Гучномовці
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