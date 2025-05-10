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Більше не доступний
Двосторонній гребінець для тіла для підстригання до фіксованої довжини 3 мм. Можна використовувати без гребінця
Акумуляторна батарея – 50 хв. роботи в автономному режимі
Можна використовувати в душі
Пристрій легко тримати і переміщати завдяки гумовій ергономічній ручці
Бритвена головка має запатентовані заокруглені наконечники та гіпоалергенну плівку для захисту шкіри від порізів і подряпин під час гоління.
Підстригайте волосся, яке росте в будь-якому напрямку, за допомогою двостороннього тримера та 3-мм гребінця. Для густішого волосся рекомендується попереднє підстригання.
Ваш пристрій для вологого й сухого підстригання волосся на тілі є повністю водонепроникним, тому його можна використовувати в душі або поза ним. Для найкращих результатів використовуйте пристрій на сухому волоссі перед прийомом душу.
4.4
з 5
336
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Sergiy82
10/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Рекомендую
Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000
Positively
02/10/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Для тіла найкращій вибір
Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.
Плюси
Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
ЛЕленка
02/08/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
триммер хорошо убирает волосы, не раздражает
легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.
Мінуси
не сьемная головка, не понятно как чистить(
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році.