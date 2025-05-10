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  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
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  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
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  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
  • Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні

Більше не доступний

Тример для тіла серії 3000Для вологого та сухого гоління

BG3010/15

4.4
| (336) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні
Призначення Тримера для тіла серії 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Використовуйте безпечну для шкіри бритву з технологією об’ємного 2D повторення контурів або підстригайте за допомогою гребінця 3 мм.
Переглянути всі переваги
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Технологія об’ємного 2D повторення контурів і захист шкіри

Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні

  • Двосторонній гребінець для тіла для підстригання до фіксованої довжини 3 мм. Можна використовувати без гребінця

  • Акумуляторна батарея – 50 хв. роботи в автономному режимі

  • Можна використовувати в душі

  • Пристрій легко тримати і переміщати завдяки гумовій ергономічній ручці

Безпечне та комфортне гоління ніжної шкіри

Безпечне та комфортне гоління ніжної шкіри

Бритвена головка має запатентовані заокруглені наконечники та гіпоалергенну плівку для захисту шкіри від порізів і подряпин під час гоління.

Двосторонній тример і гребінець для підстригання в усіх напрямках

Двосторонній тример і гребінець для підстригання в усіх напрямках

Підстригайте волосся, яке росте в будь-якому напрямку, за допомогою двостороннього тримера та 3-мм гребінця. Для густішого волосся рекомендується попереднє підстригання.

Пристрій для підстригання волосся на тілі, яким можна безпечно користуватися в душі

Пристрій для підстригання волосся на тілі, яким можна безпечно користуватися в душі

Ваш пристрій для вологого й сухого підстригання волосся на тілі є повністю водонепроникним, тому його можна використовувати в душі або поза ним. Для найкращих результатів використовуйте пристрій на сухому волоссі перед прийомом душу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

336

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

10/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Рекомендую

Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

02/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Для тіла найкращій вибір

Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.

Плюси

Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

02/08/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

триммер хорошо убирает волосы, не раздражает

легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.

Мінуси

не сьемная головка, не понятно как чистить(

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

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      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році. 