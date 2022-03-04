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Легка укладка волосся будь-якої довжини
Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно доглядаючи за волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка укладка волосся будь-якої довжини
Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно доглядаючи за волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги
Легка укладка волосся будь-якої довжини
Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно доглядаючи за волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка укладка волосся будь-якої довжини
Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно доглядаючи за волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги
Фен-щітка
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Фен-щітка Air Styler із потоком повітря потужністю 800 Вт для лагідного сушіння та моделювання. Досягайте прекрасних результатів щодня.
Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.
Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.
Термощітка має невеликий діаметр 22 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для легких завитків.
Використовуйте вузьку насадку-концентратор для потужного струменя повітря для точної укладки або корекції зачіски.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеального результату. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й витончену укладку.
Налаштування холодного повітря використовує низьку температуру для лагідного сушіння волосся. Особливо підходить для дрібного, сухого або пошкодженого волосся.
Фен-щітка оснащена керамічними пластинами збагаченими аргановою олією для швидкого та легкого укладання і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і волосся.
Простота у користуванні
Насадки
Обслуговування
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