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    3000 Series

    Фен-щітка

    BHA301/00
    Загальна оцінка / 5
    • Легка укладка волосся будь-якої довжини Легка укладка волосся будь-якої довжини Легка укладка волосся будь-якої довжини
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      3000 Series Фен-щітка

      BHA301/00
      Загальна оцінка / 5

      Легка укладка волосся будь-якої довжини

      Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно доглядаючи за волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги

      3000 Series Фен-щітка

      Легка укладка волосся будь-якої довжини

      Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно доглядаючи за волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги

      Легка укладка волосся будь-якої довжини

      Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно доглядаючи за волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги

      3000 Series Фен-щітка

      Легка укладка волосся будь-якої довжини

      Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно доглядаючи за волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою. Переглянути усі переваги

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        3000 Series

        3000 Series

        Фен-щітка

        Усього:

        Легка укладка волосся будь-якої довжини

        • 3 насадки
        • Керамічні пластини з аргановою олією
        Потужність 800 Вт для укладки чудових зачісок

        Потужність 800 Вт для укладки чудових зачісок

        Фен-щітка Air Styler із потоком повітря потужністю 800 Вт для лагідного сушіння та моделювання. Досягайте прекрасних результатів щодня.

        Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

        Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

        Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.

        38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

        Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

        22-мм термощітка для легких завитків

        Термощітка має невеликий діаметр 22 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для легких завитків.

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Використовуйте вузьку насадку-концентратор для потужного струменя повітря для точної укладки або корекції зачіски.

        Три зручні налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

        Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеального результату. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й витончену укладку.

        Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

        Налаштування холодного повітря використовує низьку температуру для лагідного сушіння волосся. Особливо підходить для дрібного, сухого або пошкодженого волосся.

        Щітка збагачена аргановою олією

        Фен-щітка оснащена керамічними пластинами збагаченими аргановою олією для швидкого та легкого укладання і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і волосся.

        Технічні характеристики

        • Простота у користуванні

          Гак для зберігання
          Так
          Так
          Довжина шнура
          1,8 м
          1,8 м
          Напруга
          220–240 В
          220–240 В
          Гнучкий шнур
          Так
          Так
          Потужність (Вт)
          800 Вт
          800 Вт
          Кількість налаштувань тепла
          3 режими температури з 2 режимами швидкості
          3 режими температури з 2 режимами швидкості

        • Насадки

          22-мм термощітка
          Для легких завитків
          Для легких завитків
          Насадка
          Для концентрованого струменя повітря
          Для концентрованого струменя повітря
          38-мм термощітка
          Для гладеньких зачісок та хвиль
          Для гладеньких зачісок та хвиль

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Так

        • Технології для догляду

          Налаштування дбайливої температури
          Так
          Так

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