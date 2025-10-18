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  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини
  • Легка укладка волосся будь-якої довжини

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Фен-щітка Philipsсерії 3000

BHA301/00

4.7
| (389) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Легка укладка волосся будь-якої довжини
Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler Essential дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно доглядаючи за волоссям. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою.
Переглянути всі переваги

Легка укладка волосся будь-якої довжини

  • Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

  • Керамічні щетини, збагачені аргановою олією

  • 800 Вт

  • 3 насадки в комплекті: Термощітка 38 мм та 22 мм, концентратор

Укладання потужністю 800 Вт для результатів, як із салону

Укладання потужністю 800 Вт для результатів, як із салону

Фен-щітка із потоком повітря потужністю 800 Вт для делікатного сушіння та укладання. Досягайте результатів, як із салону, щодня.

38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

22-мм термощітка для легких завитків

22-мм термощітка для легких завитків

Термощітка має невеликий діаметр 22 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для легких завитків.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

389

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

18/10/2025

Україна

Україна

Добрий

Дуже добрий фен , подобається , тепер гребінець та фен в одній руці , суше добре , підкручує, 10-15 хвилин і все зачіска готова.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

13/12/2024

Україна

Україна

Сталася прикра ситуація.

Купила я цієї моделі фен на подарунок.Читаючи відгуки, що фен хорошої якості.Замовила на сайті магазину "Алло",так ,як зручно було в них його забрати.Вчора прийшла за феном,ми його провірили,працював.На інший день вирішила дістати,щоб добре все покласти,так ,як цей товар був на подарунок.І тут я бачу,що на кільці яке знаходиться біля дроту тріщина.Звернулася в магазин,де мені відмовили в поверненні фена.Хоча продавець казав,що бачить ,що це брак,який відразу не побачили ні вони,ні я.З вирішенням ситуації ,нічого магазин "Алло "не допоміг. Дав зрозуміти,що це мої проблеми. Не приємно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA310/00 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA310/00 серії 3000

15/06/2024

Україна

Україна

Дуже подобается ця Фен-щітка

Легка , зручна, потужна та компактна фен-щітка. Укладки виходять просто чудові. Сподобалось , що є режим дбайливої температури. Загалом я повністю задоволена покупкою і можу рекомендувати цю фен-щітку.

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

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