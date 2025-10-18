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Різні способи укладки з функцією іонізації
Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання.
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Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся
Іонізація
Керамічні щетини, збагачені аргановою олією
800 Вт
4 насадки в комплекті: Щітка з висувною щетиною 30 мм, термощітка 38 мм, концентратор, масажна щітка
Фен-щітка із потоком повітря потужністю 800 Вт для делікатного сушіння та укладання. Досягайте результатів, як із салону, щодня.
Фен-щітка оснащена керамічними щетинами збагаченими аргановою олією для швидкого та легкого укладання і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і волосся.
Гарне природно пряме волосся з інноваційною масажною щіткою для випрямлення волосся, під’єднаною до ручки
4.7
з 5
393
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Hanna(Anna)
18/10/2025
Україна
Добрий
Дуже добрий фен , подобається , тепер гребінець та фен в одній руці , суше добре , підкручує, 10-15 хвилин і все зачіска готова.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000
Дата використання 2024-09-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000
Дата використання 2024-09-18
Яшка 41
13/12/2024
Україна
Сталася прикра ситуація.
Купила я цієї моделі фен на подарунок.Читаючи відгуки, що фен хорошої якості.Замовила на сайті магазину "Алло",так ,як зручно було в них його забрати.Вчора прийшла за феном,ми його провірили,працював.На інший день вирішила дістати,щоб добре все покласти,так ,як цей товар був на подарунок.І тут я бачу,що на кільці яке знаходиться біля дроту тріщина.Звернулася в магазин,де мені відмовили в поверненні фена.Хоча продавець казав,що бачить ,що це брак,який відразу не побачили ні вони,ні я.З вирішенням ситуації ,нічого магазин "Алло "не допоміг. Дав зрозуміти,що це мої проблеми. Не приємно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA310/00 серії 3000
Дата використання 2024-11-13
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA310/00 серії 3000
Дата використання 2024-11-13
Lina27
15/06/2024
Україна
Частина акції
Дуже подобается ця Фен-щітка
Легка , зручна, потужна та компактна фен-щітка. Укладки виходять просто чудові. Сподобалось , що є режим дбайливої температури. Загалом я повністю задоволена покупкою і можу рекомендувати цю фен-щітку.
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000
Дата використання 2023-05-15
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000
Дата використання 2023-05-15