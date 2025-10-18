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Фен-щітка Philipsсерії 3000

BHA310/00

4.7

| (393) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

Різні способи укладки з функцією іонізації

Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання.

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Різні способи укладки з функцією іонізації

  • Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

  • Іонізація

  • Керамічні щетини, збагачені аргановою олією

  • 800 Вт

  • 4 насадки в комплекті: Щітка з висувною щетиною 30 мм, термощітка 38 мм, концентратор, масажна щітка

Укладання потужністю 800 Вт для результатів, як із салону

Укладання потужністю 800 Вт для результатів, як із салону

Фен-щітка із потоком повітря потужністю 800 Вт для делікатного сушіння та укладання. Досягайте результатів, як із салону, щодня.

Щітка збагачена аргановою олією

Щітка збагачена аргановою олією

Фен-щітка оснащена керамічними щетинами збагаченими аргановою олією для швидкого та легкого укладання і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і волосся.

Масажна щітка для випрямлення волосся і створення природних прямих зачісок

Гарне природно пряме волосся з інноваційною масажною щіткою для випрямлення волосся, під’єднаною до ручки

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

393

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

18/10/2025

Україна

Україна

Добрий

Дуже добрий фен , подобається , тепер гребінець та фен в одній руці , суше добре , підкручує, 10-15 хвилин і все зачіска готова.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

Дата використання 2024-09-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

Дата використання 2024-09-18

13/12/2024

Україна

Україна

Сталася прикра ситуація.

Купила я цієї моделі фен на подарунок.Читаючи відгуки, що фен хорошої якості.Замовила на сайті магазину "Алло",так ,як зручно було в них його забрати.Вчора прийшла за феном,ми його провірили,працював.На інший день вирішила дістати,щоб добре все покласти,так ,як цей товар був на подарунок.І тут я бачу,що на кільці яке знаходиться біля дроту тріщина.Звернулася в магазин,де мені відмовили в поверненні фена.Хоча продавець казав,що бачить ,що це брак,який відразу не побачили ні вони,ні я.З вирішенням ситуації ,нічого магазин "Алло "не допоміг. Дав зрозуміти,що це мої проблеми. Не приємно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA310/00 серії 3000

Дата використання 2024-11-13

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA310/00 серії 3000

Дата використання 2024-11-13

15/06/2024

Україна

Україна

Дуже подобается ця Фен-щітка

Легка , зручна, потужна та компактна фен-щітка. Укладки виходять просто чудові. Сподобалось , що є режим дбайливої температури. Загалом я повністю задоволена покупкою і можу рекомендувати цю фен-щітку.

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

Дата використання 2023-05-15

Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

Дата використання 2023-05-15

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