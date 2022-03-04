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Різні способи укладки з функцією іонізації
Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різні способи укладки з функцією іонізації
Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання. Переглянути усі переваги
Різні способи укладки з функцією іонізації
Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різні способи укладки з функцією іонізації
Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання. Переглянути усі переваги
Фен-щітка
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Фен-щітка Air Styler із потоком повітря потужністю 800 Вт для лагідного сушіння та моделювання. Досягайте прекрасних результатів щодня.
Фен-щітка оснащена керамічними щетинами збагаченими аргановою олією для швидкого та легкого укладання і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і волосся.
Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.
За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
30-мм щітку з висувною щетиною створено для легкого моделювання. Поверніть кінчик щітки і висуньте її для чітких хвиль.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеального результату. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й витончену укладку.
Налаштування холодного повітря використовує низьку температуру для лагідного сушіння волосся. Особливо підходить для дрібного, сухого або пошкодженого волосся.
Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.
Використовуйте вузьку насадку-концентратор для потужного струменя повітря для точної укладки або корекції зачіски.
Гарне природно пряме волосся з інноваційною масажною щіткою для випрямлення волосся, під’єднаною до ручки
Простота у користуванні
Насадки
Обслуговування
Технології для догляду
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