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    3000 Series

    Фен-щітка

    BHA310/00
    Загальна оцінка / 5
    • Різні способи укладки з функцією іонізації Різні способи укладки з функцією іонізації Різні способи укладки з функцією іонізації
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      3000 Series Фен-щітка

      BHA310/00
      Загальна оцінка / 5

      Різні способи укладки з функцією іонізації

      Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання. Переглянути усі переваги

      3000 Series Фен-щітка

      Різні способи укладки з функцією іонізації

      Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання. Переглянути усі переваги

      Різні способи укладки з функцією іонізації

      Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання. Переглянути усі переваги

      3000 Series Фен-щітка

      Різні способи укладки з функцією іонізації

      Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання. Переглянути усі переваги

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        3000 Series

        3000 Series

        Фен-щітка

        Усього:

        Різні способи укладки з функцією іонізації

        • 4 насадки
        • Функція іонізації
        • Кераміка збагачена аргановою олією
        Потужність 800 Вт для укладки чудових зачісок

        Потужність 800 Вт для укладки чудових зачісок

        Фен-щітка Air Styler із потоком повітря потужністю 800 Вт для лагідного сушіння та моделювання. Досягайте прекрасних результатів щодня.

        Щітка збагачена аргановою олією

        Щітка збагачена аргановою олією

        Фен-щітка оснащена керамічними щетинами збагаченими аргановою олією для швидкого та легкого укладання і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і волосся.

        Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

        Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

        Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.

        Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

        Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

        За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.

        30-мм щітка з висувною щетиною для чітких хвиль

        30-мм щітка з висувною щетиною для чітких хвиль

        30-мм щітку з висувною щетиною створено для легкого моделювання. Поверніть кінчик щітки і висуньте її для чітких хвиль.

        Три зручні налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

        Три зручні налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

        Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеального результату. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й витончену укладку.

        Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

        Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

        Налаштування холодного повітря використовує низьку температуру для лагідного сушіння волосся. Особливо підходить для дрібного, сухого або пошкодженого волосся.

        38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

        38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

        Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Використовуйте вузьку насадку-концентратор для потужного струменя повітря для точної укладки або корекції зачіски.

        Масажна щітка для випрямлення волосся і створення природних прямих зачісок

        Гарне природно пряме волосся з інноваційною масажною щіткою для випрямлення волосся, під’єднаною до ручки

        Технічні характеристики

        • Простота у користуванні

          Гак для зберігання
          Так
          Так
          Довжина шнура
          1,8 м
          1,8 м
          Напруга
          220–240 В
          220–240 В
          Гнучкий шнур
          Так
          Так
          Потужність (Вт)
          800 Вт
          800 Вт
          Кількість налаштувань тепла
          3 режими температури з 2 режимами швидкості
          3 режими температури з 2 режимами швидкості

        • Насадки

          Щітка з висувною щетиною
          Для хвильок та кучерів
          Для хвильок та кучерів
          Насадка
          Для концентрованого струменя повітря
          Для концентрованого струменя повітря
          Масажна щітка для випрямлення волосся
          Для природно прямих зачісок
          Для природно прямих зачісок
          38-мм термощітка
          Для гладеньких зачісок та хвиль
          Для гладеньких зачісок та хвиль

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Так

        • Технології для догляду

          Іонна технологія
          Так
          Так
          Налаштування дбайливої температури
          Так
          Так

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