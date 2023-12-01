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    • Мультистайлінг з додатковою турботою про волосся Мультистайлінг з додатковою турботою про волосся Мультистайлінг з додатковою турботою про волосся
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      5000 серія Фен-щітка

      BHA530/00

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      Мультистайлінг з додатковою турботою про волосся

      Фен-щітка серії 5000: 5 насадок для різноманітних видів укладки. Технологія рівномірного розподілу тепла забезпечує кращий захист волосся, а завдяки функції іонізації воно стає більш сяючим та блискучим.

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      5000 серія Фен-щітка

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      5000 серія
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      5000 серія

      Фен-щітка

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      Мультистайлінг з додатковою турботою про волосся

      • Мультистайлінг: 5 насадок для різноманітних видів укладки
      • Технологія рівномірного розподілу тепла для кращого захисту волосся
      • У 4 рази більше іонів*
      • 1000 Вт
      Менше перегрівання завдяки технології рівномірного розподілу тепла

      Менше перегрівання завдяки технології рівномірного розподілу тепла

      Технологія рівномірного розподілу тепла забезпечує максимальний захист волосся від перегрівання і таким чином допомагає зберегти його здоровий вигляд та блиск.

      5 насадок для мультистайлінгу

      5 насадок для мультистайлінгу

      Ця фен-щітка Air Styler має п’ять насадок для різних укладок – від природних прямих зачісок до чітких хвиль та об’єму біля коренів.

      У чотири рази більше іонів*

      У чотири рази більше іонів*

      Ця фен-щітка дозволяє доглядати за волоссям без особливих зусиль за рахунок додаткової іонізації - у 4 рази більше іонів*. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення його блиску. Завдяки цьому волосся стає блискучим, гладким і слухняним.

      Щітка для вирівнювання волосся і створення природних прямих зачісок

      Щітка для вирівнювання волосся і створення природних прямих зачісок

      Гарне природно пряме волосся з масажною щіткою для вирівнювання волосся - легко і просто.

      Насадка для надання об’єму біля коренів волосся

      Насадка для надання об’єму біля коренів волосся

      Створюйте додатковий об’єм біля коренів за допомогою спеціальної насадки для надання прикореневого об’єму.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Використовуйте вузьку насадку-концентратор для потужного струменя повітря для точної укладки або корекції зачіски.

      38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

      38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

      Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

      30-мм щітка з висувною щетиною для чітких хвиль

      30-мм щітка з висувною щетиною для чітких хвиль

      30-мм щітку з висувною щетиною створено для більш легкого моделювання хвиль. Поверніть кінчик щітки і висуньте щетину для чітких хвиль.

      Три зручні налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

      Три зручні налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

      Насолоджуйтеся комбінаціями трьох налаштувань тепла та двох налаштувань швидкості для ідеального кінцевого результату. Ви можете вибрати низьку чи високу швидкість із трьома відповідними налаштуваннями тепла: Care (Догляд), High (Високий), Cool (Холодний).

      Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

      Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

      Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.

      Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

      Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

      Налаштування холодного повітря використовує низьку температуру для лагідного сушіння волосся. Особливо підходить для тонкого, сухого або пошкодженого волосся.

      Керамічні пластини з аргановою олією для плавного ковзання

      Керамічні пластини з аргановою олією для плавного ковзання

      Щітка для вирівнювання волосся має керамічні пластини з аргановою олією для швидкої та легкої укладки і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і саме волосся.

      Технічні характеристики

      • Насадки

        Насадка
        Для концентрованого струменя повітря
        Щітка з висувною щетиною
        Для чітких хвиль
        Масажна щітка для випрямлення волосся
        Для природно прямих зачісок
        Насадка для надання об’єму
        Для об’єму біля коренів
        38-мм термощітка
        Для гладеньких зачісок та хвиль

      • Потужність

        Напруга
        220–240 В
        Потужність (Вт)
        1000 Вт

      • Технічні характеристики

        Кількість налаштувань тепла
        3 режими температури з 2 режимами швидкості

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Простота у користуванні

        Гак для зберігання
        Так
        Довжина кабелю
        2 м

      • Технології для догляду

        Технологія EHD
        Так
        Налаштування дбайливої температури
        Так
        Технологія використання у 4 рази більшої кількості іонів
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      ТОВ «Філіпс Україна»
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      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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