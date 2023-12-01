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BHA530/00
Мультистайлінг з додатковою турботою про волосся
Фен-щітка серії 5000: 5 насадок для різноманітних видів укладки. Технологія рівномірного розподілу тепла забезпечує кращий захист волосся, а завдяки функції іонізації воно стає більш сяючим та блискучим.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Фен-щітка
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Технологія рівномірного розподілу тепла забезпечує максимальний захист волосся від перегрівання і таким чином допомагає зберегти його здоровий вигляд та блиск.
Ця фен-щітка Air Styler має п’ять насадок для різних укладок – від природних прямих зачісок до чітких хвиль та об’єму біля коренів.
Ця фен-щітка дозволяє доглядати за волоссям без особливих зусиль за рахунок додаткової іонізації - у 4 рази більше іонів*. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення його блиску. Завдяки цьому волосся стає блискучим, гладким і слухняним.
Гарне природно пряме волосся з масажною щіткою для вирівнювання волосся - легко і просто.
Створюйте додатковий об’єм біля коренів за допомогою спеціальної насадки для надання прикореневого об’єму.
Використовуйте вузьку насадку-концентратор для потужного струменя повітря для точної укладки або корекції зачіски.
Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.
30-мм щітку з висувною щетиною створено для більш легкого моделювання хвиль. Поверніть кінчик щітки і висуньте щетину для чітких хвиль.
Насолоджуйтеся комбінаціями трьох налаштувань тепла та двох налаштувань швидкості для ідеального кінцевого результату. Ви можете вибрати низьку чи високу швидкість із трьома відповідними налаштуваннями тепла: Care (Догляд), High (Високий), Cool (Холодний).
Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.
Налаштування холодного повітря використовує низьку температуру для лагідного сушіння волосся. Особливо підходить для тонкого, сухого або пошкодженого волосся.
Щітка для вирівнювання волосся має керамічні пластини з аргановою олією для швидкої та легкої укладки і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і саме волосся.
Насадки
Потужність
Технічні характеристики
Обслуговування
Простота у користуванні
Технології для догляду
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