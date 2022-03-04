Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    7000 Series

    Фен-щітка

    BHA710/00
    Загальна оцінка / 5
    • Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся
      -{discount-value}

      7000 Series Фен-щітка

      BHA710/00
      Загальна оцінка / 5

      Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся

      Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

      7000 Series Фен-щітка

      Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся

      Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

      Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся

      Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

      7000 Series Фен-щітка

      Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся

      Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        7000 Series

        7000 Series

        Фен-щітка

        Усього:

        Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся

        Поворотна фен-щітка Philips із 2 насадками

        • Поворотна фен-щітка
        • Іонізація та турмалінове покриття
        • 2 насадки
        Потужність 1000 Вт для чудових результатів

        Потужність 1000 Вт для чудових результатів

        Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

        Функція іонізації запобігає сплутуванню, додає максимального блиску

        Функція іонізації запобігає сплутуванню, додає максимального блиску

        Функція іонізації дозволяє сушити волосся без електростатики. Створюється потік негативно заряджених іонів, що зменшує скуйовдження, вирівнює кутикули та підсилює блиск волосся. Результат – блискуче, слухняне волосся з найкращим виглядом.

        Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

        Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

        Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.

        50-мм кругла щітка додає об’єму та руху

        50-мм кругла щітка додає об’єму та руху

        50-мм термощітка – це ідеальний спосіб додати волоссю об’єму та блиску. Використовуйте на майже сухому волоссі для прекрасного професійного сушіння волосся вдома.

        30-мм висувна щітка для створення зачісок без сплутування

        30-мм висувна щітка для створення зачісок без сплутування

        Використовуйте 30-мм щітку для створення чітких хвиль зі збереженням гладкості та блиску. Її висувна щетина полегшує створення зачіски без заплутування.

        Щітки можуть обертатися в двох напрямках

        Щітки можуть обертатися в двох напрямках

        Щітку можна обертати у двох напрямках, що полегшує використання і дозволяє створювати різні зачіски.

        50-мм щітка для більшої гладкості та блиску

        50-мм щітка для більшої гладкості та блиску

        Термощітка має натуральну щетину частково із шерсті кабана. Така змішана щетина сприяє гладшому руху щітки по волоссю, зменшуючи електростатику, збільшуючи блиск та запобігаючи заплутуванню.

        Налаштування Care+ (Догляд+) для кращого захисту під час сушіння і укладання

        Налаштування Care+ (Догляд+) для кращого захисту під час сушіння і укладання

        Налаштування Care+ (Догляд+) забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Довжина шнура
          1,8  m
          Колір/обробка
          Білий шовк зі світло-бежевим металіком
          Напруга
          220–240  V
          Петля для підвішування
          Так
          Потужність (Вт)
          1000  W
          Гнучкий шнур
          Так
          Функція іонізації
          Так
          Налаштування обертання
          2 налаштування швидкості обертання
          Налаштування
          • Налаштування тепла: 3
          • Налаштування швидкості: 2
          Турмалінове керамічне покриття
          Так

        • Насадки

          Щітка з висувною щетиною
          30 мм
          Щітка з різною щетиною
          50 мм
          Ковпачок щітки
          для 50-мм круглої щітки

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.