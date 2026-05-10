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Налаштування Care+ (Догляд+) забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування
Іонізація
Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску
1000 Вт
2 обертові насадки в комплекті: Щітка з висувною щетиною 30 мм, кругла термощітка 50 мм
Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Функція іонізації дозволяє сушити волосся без електростатики. Створюється потік негативно заряджених іонів, що зменшує скуйовдження, вирівнює кутикули та підсилює блиск волосся. Результат – блискуче, слухняне волосся з найкращим виглядом.
Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.
4.5
з 5
497
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
LVS*
10/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудова річ. Вже подарувала такий самий подружці. Задоволена, легкий, зручний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Date of Use 2025-11-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA710/00 серії 7000
Date of Use 2025-11-10
Яна)
18/02/2026
Україна
Хороший пристрій. Але зробіть ще насадку до нього окремо, щоб можна було докупи і крутити локони. Таку крутиться і робить локони))))))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA735/00 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA735/00 серії 7000
Mila52
14/11/2025
Україна
Перевірений покупець
Доступність функцій і легкість у використанні!
Дуже задоволена покупкою. Швидко навчилася користуватися завдяки доступним функціям. Волосся не пушиться, виглядає доглянутим як після салону. Рекомендую!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA735/00 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен-щітка Philips BHA735/00 серії 7000