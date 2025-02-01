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    • Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся

      7000 Series Фен-щітка

      BHA715/00

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      Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся

      Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування.

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      7000 Series Фен-щітка

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      7000 Series

      Фен-щітка

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      Різноманітні зачіски для гладенького та блискучого волосся

      Поворотна фен-щітка Philips із 3 насадками

      • Поворотна фен-щітка
      • Іонізація та турмалінове покриття
      • 3 насадки
      Потужність 1000 Вт для чудових результатів

      Потужність 1000 Вт для чудових результатів

      Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      Функція іонізації запобігає сплутуванню, додає максимального блиску

      Функція іонізації запобігає сплутуванню, додає максимального блиску

      Функція іонізації дозволяє сушити волосся без електростатики. Створюється потік негативно заряджених іонів, що зменшує скуйовдження, вирівнює кутикули та підсилює блиск волосся. Результат – блискуче, слухняне волосся з найкращим виглядом.

      Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

      Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

      Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.

      50-мм кругла щітка додає об’єму та руху

      50-мм кругла щітка додає об’єму та руху

      50-мм термощітка – це ідеальний спосіб додати волоссю об’єму та блиску. Використовуйте на майже сухому волоссі для прекрасного професійного сушіння волосся вдома.

      30-мм висувна щітка для створення зачісок без сплутування

      30-мм висувна щітка для створення зачісок без сплутування

      Використовуйте 30-мм щітку для створення чітких хвиль зі збереженням гладкості та блиску. Її висувна щетина полегшує створення зачіски без заплутування.

      Щітки можуть обертатися в двох напрямках

      Щітки можуть обертатися в двох напрямках

      Щітку можна обертати у двох напрямках, що полегшує використання і дозволяє створювати різні зачіски.

      Кругла щітка 30-мм для створення різноманітних зачісок і кондиціонування

      Кругла щітка 30-мм для створення різноманітних зачісок і кондиціонування

      Термощітка 30-мм ідеально підходить для формування хвиль і додання блиску волоссю. Використовуйте на майже сухому волоссі для прекрасного професійного сушіння волосся вдома.

      Налаштування Care+ (Догляд+) для кращого захисту під час сушіння і укладання

      Налаштування Care+ (Догляд+) для кращого захисту під час сушіння і укладання

      Налаштування Care+ (Догляд+) забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.

      Круглі термощітки для більш гладкого та блискучого волосся

      Круглі термощітки для більш гладкого та блискучого волосся

      Щетина термощіток 50-мм і 30-мм виготовлена частково з натуральної щетини кабана. Така змішана щетина сприяє плавнішому руху щітки по волоссю, зменшуючи електростатику, збільшуючи блиск і запобігаючи заплутуванню.

      Технічні характеристики

      • Насадки

        Щітка з висувною щетиною
        30 мм
        Щітка з різною щетиною
        50-мм і 30-мм
        Ковпачок щітки
        для 50-мм і 30-мм круглої щітки

      • Технічні характеристики

        Колір/обробка
        Темно-сірий зі світло-рожевим металіком
        Довжина шнура
        1,8  м
        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        1000  Вт

      • Характеристики

        Петля для підвішування
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Функція іонізації
        Так
        Налаштування обертання
        2 налаштування швидкості обертання
        Налаштування
        • Налаштування тепла: 3
        • Налаштування швидкості: 2
        Турмалінове керамічне покриття
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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