Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    7000 Series

    Фен-щітка

    BHA735/00
    Загальна оцінка / 5
    • Різноманітні зачіски, неперевершений блиск Різноманітні зачіски, неперевершений блиск Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
      -{discount-value}

      7000 Series Фен-щітка

      BHA735/00
      Загальна оцінка / 5

      Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

      Використовуйте фен-щітку для укладання, надаючи при цьому гладкості та блиску волоссю. Поворотна щітка з натуральною щетиною (три розміри) додає об’єму й пружності та дозволяє створювати різні укладки, а висувна щітка – чіткі хвилі. Переглянути усі переваги

      7000 Series Фен-щітка

      Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

      Використовуйте фен-щітку для укладання, надаючи при цьому гладкості та блиску волоссю. Поворотна щітка з натуральною щетиною (три розміри) додає об’єму й пружності та дозволяє створювати різні укладки, а висувна щітка – чіткі хвилі. Переглянути усі переваги

      Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

      Використовуйте фен-щітку для укладання, надаючи при цьому гладкості та блиску волоссю. Поворотна щітка з натуральною щетиною (три розміри) додає об’єму й пружності та дозволяє створювати різні укладки, а висувна щітка – чіткі хвилі. Переглянути усі переваги

      7000 Series Фен-щітка

      Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

      Використовуйте фен-щітку для укладання, надаючи при цьому гладкості та блиску волоссю. Поворотна щітка з натуральною щетиною (три розміри) додає об’єму й пружності та дозволяє створювати різні укладки, а висувна щітка – чіткі хвилі. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        7000 Series

        7000 Series

        Фен-щітка

        Усього:

        Різноманітні зачіски, неперевершений блиск

        Поворотна фен-щітка Philips із чотирма насадками

        • Поворотна фен-щітка
        • Іонізація та турмалінове покриття
        • 4 насадки
        Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

        Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

        Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.

        Потужність 1000 Вт для чудових результатів

        Потужність 1000 Вт для чудових результатів

        Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

        Щітки можуть обертатися в двох напрямках

        Щітки можуть обертатися в двох напрямках

        Щітку можна обертати у двох напрямках, що полегшує використання і дозволяє створювати різні зачіски.

        Кругла щітка 30 мм та 38 мм для створення різноманітних зачісок

        Кругла щітка 30 мм та 38 мм для створення різноманітних зачісок

        Термощітка 30 мм та 38 мм ідеально підходять для формування хвиль і додання блиску вашому волоссю. Використовуйте на майже сухому волоссі для професійного сушіння вдома.

        Налаштування Care+ (Догляд+) для кращого захисту під час сушіння і укладання

        Налаштування Care+ (Догляд+) для кращого захисту під час сушіння і укладання

        Налаштування Care+ (Догляд+) забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.

        Круглі термощітки для більш гладкого та блискучого волосся

        Круглі термощітки для більш гладкого та блискучого волосся

        Щетина термощіток 50 мм, 38 мм і 30 мм виготовлена частково з натуральної щетини кабана. Така змішана щетина сприяє плавнішому руху щітки по волоссю, зменшуючи електростатику, збільшуючи блиск і запобігаючи заплутуванню.

        Функція іонізації запобігає сплутуванню, додає максимального блиску

        Функція іонізації дозволяє сушити волосся без електростатики. Створюється потік негативно заряджених іонів, що зменшує скуйовдження, вирівнює кутикули та підсилює блиск волосся. Результат – блискуче, слухняне волосся з найкращим виглядом.

        50-мм кругла щітка додає об’єму та руху

        50-мм термощітка – це ідеальний спосіб додати волоссю об’єму та блиску. Використовуйте на майже сухому волоссі для прекрасного професійного сушіння волосся вдома.

        30-мм висувна щітка для створення зачісок без сплутування

        Використовуйте 30-мм щітку для створення чітких хвиль зі збереженням гладкості та блиску. Її висувна щетина полегшує створення зачіски без заплутування.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8
          1,8 метра
          Колір/обробка
          Перламутрово-персиковий металік з елегантним рожевим металіком
          Перламутрово-персиковий металік з елегантним рожевим металіком
          Напруга
          220–240
          220–240 вольт
          Петля для підвішування
          Так
          Так
          Потужність (Вт)
          1000
          1000 ват
          Гнучкий шнур
          Так
          Так
          Функція іонізації
          Так
          Так
          Налаштування обертання
          2 налаштування швидкості обертання
          2 налаштування швидкості обертання
          Налаштування
          • Налаштування тепла: 3
            Налаштування тепла: 3
          • Налаштування швидкості: 2
            Налаштування швидкості: 2
          Турмалінове керамічне покриття
          Так
          Так

        • Насадки

          Щітка з висувною щетиною
          30 мм
          30 мм
          Щітка з різною щетиною
          50 мм, 38 мм, 30 мм
          50 мм, 38 мм, 30 мм
          Ковпачок щітки
          для 50-мм, 38-мм і 30-мм круглої щітки
          для 50-мм, 38-мм і 30-мм круглої щітки

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.