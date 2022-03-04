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Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
Використовуйте фен-щітку для укладання, надаючи при цьому гладкості та блиску волоссю. Поворотна щітка з натуральною щетиною (три розміри) додає об’єму й пружності та дозволяє створювати різні укладки, а висувна щітка – чіткі хвилі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
Використовуйте фен-щітку для укладання, надаючи при цьому гладкості та блиску волоссю. Поворотна щітка з натуральною щетиною (три розміри) додає об’єму й пружності та дозволяє створювати різні укладки, а висувна щітка – чіткі хвилі. Переглянути усі переваги
Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
Використовуйте фен-щітку для укладання, надаючи при цьому гладкості та блиску волоссю. Поворотна щітка з натуральною щетиною (три розміри) додає об’єму й пружності та дозволяє створювати різні укладки, а висувна щітка – чіткі хвилі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різноманітні зачіски, неперевершений блиск
Використовуйте фен-щітку для укладання, надаючи при цьому гладкості та блиску волоссю. Поворотна щітка з натуральною щетиною (три розміри) додає об’єму й пружності та дозволяє створювати різні укладки, а висувна щітка – чіткі хвилі. Переглянути усі переваги
Фен-щітка
Усього:
Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.
Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Щітку можна обертати у двох напрямках, що полегшує використання і дозволяє створювати різні зачіски.
Термощітка 30 мм та 38 мм ідеально підходять для формування хвиль і додання блиску вашому волоссю. Використовуйте на майже сухому волоссі для професійного сушіння вдома.
Налаштування Care+ (Догляд+) забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.
Щетина термощіток 50 мм, 38 мм і 30 мм виготовлена частково з натуральної щетини кабана. Така змішана щетина сприяє плавнішому руху щітки по волоссю, зменшуючи електростатику, збільшуючи блиск і запобігаючи заплутуванню.
Функція іонізації дозволяє сушити волосся без електростатики. Створюється потік негативно заряджених іонів, що зменшує скуйовдження, вирівнює кутикули та підсилює блиск волосся. Результат – блискуче, слухняне волосся з найкращим виглядом.
50-мм термощітка – це ідеальний спосіб додати волоссю об’єму та блиску. Використовуйте на майже сухому волоссі для прекрасного професійного сушіння волосся вдома.
Використовуйте 30-мм щітку для створення чітких хвиль зі збереженням гладкості та блиску. Її висувна щетина полегшує створення зачіски без заплутування.
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