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Більше не доступний

StyleCareПлойка Glam Shine Curler

BHB872/00

5

| (66) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Яскраві локони та блискучі хвильки

Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання.

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Яскраві локони та блискучі хвильки

  • 13-25 мм конічний циліндр

  • Титанове керамічне покриття

  • Іонізація

  • 9 налаштувань температури

  • Довжина циліндру 160 мм

Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.

Збагачений титаном циліндр для ідеальних результатів

Збагачений титаном циліндр для ідеальних результатів

Титан, який використовується для професійних цілей, цінується своєю міцністю та здатністю швидко передавати тепло для кращої укладки. Циліндр збагачено титаном для ідеальних результатів.

Унікальний індикатор готовності локона запобігає перегріванню волосся

Унікальний індикатор готовності локона запобігає перегріванню волосся

Унікальний індикатор готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція дозволяє створити прекрасні локони та хвилі без перегрівання волосся. Якщо Вам потрібний інший час укладки, можна створювати зачіски без його використання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

66

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

07/04/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Кудряшки супер

Сподобалось ,саме з зажимом,бо сама собі крутити без нього важкувато. Хоча звонила на гарячу лінію і пропонувала, чому немає з зажимом і іонізацією

Плюси

Здорові локони

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler

Дата використання 2023-03-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler

Дата використання 2023-03-07

10/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудовий функціонал

Купила таку плойку дочці на подарунок півтора роки тому. Для дочки плойка здалася зручною і через рік я придбала таку плойку собі. Особисто мене функціонал плойки влаштовує: регулятор температури (у дочки на плойці його ще не було), довжина плойки (зручно для довгого, густого волосся) та прижимна лапка, щоб не обпектися. А ще покриття, що не травмує волосся. Рекомендую цей виріб!

Плюси

Регулятор температури, прижимна лапка

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler

Дата використання 2020-11-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler

Дата використання 2020-11-10

03/11/2021

Україна

Україна

Гарно накручує волосся

Дуже швидко можна зробити зачіску, швидко нагрівається.Покриття не псує волосся

Плюси

Швидка зачіска

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler

Дата використання 2020-11-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler

Дата використання 2020-11-03

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