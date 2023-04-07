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Яскраві локони та блискучі хвильки
Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання.
13-25 мм конічний циліндр
Титанове керамічне покриття
Іонізація
9 налаштувань температури
Довжина циліндру 160 мм
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
Титан, який використовується для професійних цілей, цінується своєю міцністю та здатністю швидко передавати тепло для кращої укладки. Циліндр збагачено титаном для ідеальних результатів.
Унікальний індикатор готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція дозволяє створити прекрасні локони та хвилі без перегрівання волосся. Якщо Вам потрібний інший час укладки, можна створювати зачіски без його використання.
5.0
з 5
66
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Єва.
07/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Кудряшки супер
Сподобалось ,саме з зажимом,бо сама собі крутити без нього важкувато. Хоча звонила на гарячу лінію і пропонувала, чому немає з зажимом і іонізацією
Плюси
Здорові локони
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2023-03-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2023-03-07
Maryna55
10/11/2021
Україна
Виріб має чудовий функціонал
Купила таку плойку дочці на подарунок півтора роки тому. Для дочки плойка здалася зручною і через рік я придбала таку плойку собі. Особисто мене функціонал плойки влаштовує: регулятор температури (у дочки на плойці його ще не було), довжина плойки (зручно для довгого, густого волосся) та прижимна лапка, щоб не обпектися. А ще покриття, що не травмує волосся. Рекомендую цей виріб!
Плюси
Регулятор температури, прижимна лапка
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2020-11-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2020-11-10
03/11/2021
Україна
Гарно накручує волосся
Дуже швидко можна зробити зачіску, швидко нагрівається.Покриття не псує волосся
Плюси
Швидка зачіска
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2020-11-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2020-11-03