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StyleCare

Плойка Glam Shine Curler

BHB872/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Яскраві локони та блискучі хвильки Яскраві локони та блискучі хвильки Яскраві локони та блискучі хвильки
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    StyleCare Плойка Glam Shine Curler

    BHB872/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Яскраві локони та блискучі хвильки

    Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання. Переглянути усі переваги

    StyleCare Плойка Glam Shine Curler

    Яскраві локони та блискучі хвильки

    Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання. Переглянути усі переваги

    Яскраві локони та блискучі хвильки

    Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання. Переглянути усі переваги

    StyleCare Плойка Glam Shine Curler

    Яскраві локони та блискучі хвильки

    Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання. Переглянути усі переваги

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      Яскраві локони та блискучі хвильки

      • 13–25 мм конічний циліндр
      • Функція іонізації
      • Збагачений титаном циліндр
      • Індикатор готовності локона
      Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

      Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.

      Збагачений титаном циліндр для ідеальних результатів

      Збагачений титаном циліндр для ідеальних результатів

      Титан, який використовується для професійних цілей, цінується своєю міцністю та здатністю швидко передавати тепло для кращої укладки. Циліндр збагачено титаном для ідеальних результатів.

      Унікальний індикатор готовності локона запобігає перегріванню волосся

      Унікальний індикатор готовності локона запобігає перегріванню волосся

      Унікальний індикатор готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція дозволяє створити прекрасні локони та хвилі без перегрівання волосся. Якщо Вам потрібний інший час укладки, можна створювати зачіски без його використання.

      До 210 °C для ідеальних результатів

      До 210 °C для ідеальних результатів

      Висока температура дозволяє змінити форму волосся й отримати потрібні локони.

      Довший циліндр для довгого або густого волосся

      Довший циліндр для довгого або густого волосся

      Ця плойка має циліндр довжиною 160 мм, що ідеально підходить для завивки довгого або густого волосся.

      Безпечна підставка для простого використання

      Безпечна підставка для простого використання

      Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 45 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 45 сек.

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 45 секунд.

      Функція блокування кнопок для запобігання випадковому натисненню

      Функція блокування кнопок для запобігання випадковому натисненню

      Усе завжди під контролем. Більше жодної випадкової зміни температури завдяки функції блокування кнопок.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      9 цифрових налаштувань температури для повного контролю

      Цифровий дисплей з 9 налаштуваннями температури забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Розмір циліндра
        13–25 мм
        Покриття циліндра
        Титанове керамічне
        Діапазон температури
        130–210 °C
        Кількість налаштувань тепла
        9
        Тип контролю температури
        РК-дисплей
        Час нагрівання
        45 сек.
        Довжина шнура
        1,8 м
        Напруга
        Універсальна  В

      • Характеристики

        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.
        Блокування
        Так
        Підставка для підпирання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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