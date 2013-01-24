Яскраві локони та блискучі хвильки
Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві локони та блискучі хвильки
Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання. Переглянути усі переваги
Яскраві локони та блискучі хвильки
Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві локони та блискучі хвильки
Представляємо Glam Shine Curler – нашу першу плойку з функцією іонізації та циліндром, збагаченим титаном, для розкішних блискучих локонів і хвиль. Унікальний індикатор готовності завитка допомагає створити різноманітні стійкі локони і захищає від перегрівання. Переглянути усі переваги
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
Титан, який використовується для професійних цілей, цінується своєю міцністю та здатністю швидко передавати тепло для кращої укладки. Циліндр збагачено титаном для ідеальних результатів.
Унікальний індикатор готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою звукового сигналу. Ця інноваційна функція дозволяє створити прекрасні локони та хвилі без перегрівання волосся. Якщо Вам потрібний інший час укладки, можна створювати зачіски без його використання.
Висока температура дозволяє змінити форму волосся й отримати потрібні локони.
Ця плойка має циліндр довжиною 160 мм, що ідеально підходить для завивки довгого або густого волосся.
Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 45 секунд.
Усе завжди під контролем. Більше жодної випадкової зміни температури завдяки функції блокування кнопок.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Цифровий дисплей з 9 налаштуваннями температури забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування