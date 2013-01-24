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Створення омріяних локонів
Автостайлер Philips StyleCare Prestige дозволяє автоматично й без зусиль створити локони Вашої мрії завдяки його інноваційній розумній системі завивки. Створення омріяних локонів із удвічі більшою кількістю волосся за раз* Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створення омріяних локонів
Автостайлер Philips StyleCare Prestige дозволяє автоматично й без зусиль створити локони Вашої мрії завдяки його інноваційній розумній системі завивки. Створення омріяних локонів із удвічі більшою кількістю волосся за раз* Переглянути усі переваги
Створення омріяних локонів
Автостайлер Philips StyleCare Prestige дозволяє автоматично й без зусиль створити локони Вашої мрії завдяки його інноваційній розумній системі завивки. Створення омріяних локонів із удвічі більшою кількістю волосся за раз* Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створення омріяних локонів
Автостайлер Philips StyleCare Prestige дозволяє автоматично й без зусиль створити локони Вашої мрії завдяки його інноваційній розумній системі завивки. Створення омріяних локонів із удвічі більшою кількістю волосся за раз* Переглянути усі переваги
Автостайлер
Ціна магазину Philips
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Насолоджуйтеся неперевершеним стилем завдяки нашій розумній системі завивки. Інноваційна система – це чудовий набір безлічі оновлених функцій. Дивовижні, стійкі локони можна створювати одним натисненням кнопки завдяки двом розумним обмежувачам завивки з автообертанням. Вони завивають кожне пасмо волосся, як професійний стиліст, турбуючись про нього. Завдяки розумній технології підсилення локона автоматична плойка створює стійкіші локони за дбайливішої температури. Довший циліндр, зручна вертикальна ручка та відкрита конструкція пристрою, що повторює природне спадання волосся, дозволяють ідеально укладати волосся з невеликими зусиллями.
На 113% більша поверхня для завивки нашої автоматичної плойки* забезпечує укладку вдвічі більшої кількості волосся за раз. Легке та швидке створення ідеальних локонів.
Автостайлер можна розслаблено тримати у природному вертикальному положенні, що дозволяє створювати ідеальні стійкі локони на всій голові без жодних зусиль. Робочі кнопки розташовані на ручці, щоб Ви змогли інтуїтивно досягнути їх. Вигнута, жіночна форма відділення для завивки забезпечує комфортне створення локонів навіть ближче до шкіри голови.
Наш автостайлер дозволяє створювати щоразу дивовижні, стійкі локони. Завдяки нашим інноваційним розумним обмежувачам завивки волосся акуратно намотується на циліндр так, як це робить професійний стиліст. Рівномірне завивання кожного пасма волосся за контрольованої температури гарантує завжди ідеальні результати. Найкраще те, що таку майстерну роботу можна зробити одним натисненням кнопки, автоматично!
Насолоджуйтеся різноманітними зачісками завдяки 27 поєднанням налаштувань (3 налаштування таймера x 3 налаштування температури x 3 налаштування напрямку завивки). Різні налаштування завивки, температури й часу можна комбінувати для створення потрібного образу.
Наша інноваційна відкрита конструкція з двома вертикальними обмежувачами завивки допомагає створювати чудові локони з турботою про волосся. У просторому відділенні поворотні обмежувачі завивки легенько й акуратно намотують волосся на циліндр для завивки, не пошкоджуючи його. Оскільки обмежувачі завивки мають вертикальну форму, що повторює природне спадання волосся, існує менша ймовірність застрягання волосся. Створюйте свій стиль цілком спокійно.
Захисне керамічне покриття із кератином для кращого догляду за волоссям.
Наша розумна технологія підсилення локона забезпечує чудові, стійкі локони за помірної температури. Завдяки поєднанню форми, розумних обмежувачів завивки та циліндра з керамічним покриттям можливе ефективне використання тепла, що гарантує ідеальну укладку.
3 налаштування температури (170 °C – 190 °C – 210 °C) та 3 налаштування таймера (12 сек. – 10 сек. – 8 сек.) допомагають досягти чудових результатів – від вільних до тугих локонів – на різних типах волосся. Наприклад, налаштування високої температури із додатковим часом для завивки буде формувати тугі локони, що ідеально підходить для твердого волосся. Налаштування низької температури із коротким часом для завивки оптимально підійде для волосся, яке потребує додаткового захисту.
3 регульовані напрямки завивки (вліво, вправо та автоматично) додають більше творчості до звичайної завивки. Локони вправо, локони вліво – кожну сторону можна завити з ідеальною симетрією – або автоматична завивка для поєднання локонів вправо та вліво і створення цілком природного вигляду.
Цей автостайлер має функцію розумного зворотного зв’язку. Індикатор готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою безперервних звукових сигналів. Ця інноваційна функція дозволяє створювати чудові стійкі локони без перегрівання волосся. Функція автозупинки вимикає плойку автоматично для захисту волосся у разі його заплутування всередині відділення.
Наше нове покращене відділення для волосся унеможливлює опіки під час його укладки. На відміну від традиційних щипців для завивки, Ви ніколи не обпечете пальці, оскільки наша розумна конструкція повністю ізолює тепло від будь-яких інших областей, крім волосся, яке накручується.
Характеристики
Аксесуари
Тип волосся
Технічні характеристики
Обслуговування