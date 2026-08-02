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Захисне керамічне покриття із кератином для кращого догляду за волоссям.
Розумна система завивки для легкої укладки
Довгий циліндр для укладки удвічі більшої кількості волосся за раз
3 налаштування температури, 3 налаштування таймера та 3 налаштування напряму завивки
Насолоджуйтеся неперевершеним стилем завдяки нашій розумній системі завивки. Інноваційна система – це чудовий набір безлічі оновлених функцій. Дивовижні, стійкі локони можна створювати одним натисненням кнопки завдяки двом розумним обмежувачам завивки з автообертанням. Вони завивають кожне пасмо волосся, як професійний стиліст, турбуючись про нього. Завдяки розумній технології підсилення локона автоматична плойка створює стійкіші локони за дбайливішої температури. Довший циліндр, зручна вертикальна ручка та відкрита конструкція пристрою, що повторює природне спадання волосся, дозволяють ідеально укладати волосся з невеликими зусиллями.
На 113% більша поверхня для завивки нашої автоматичної плойки* забезпечує укладку вдвічі більшої кількості волосся за раз. Легке та швидке створення ідеальних локонів.
Автоматичну плойку можна розслаблено тримати у природному вертикальному положенні, що дозволяє створювати ідеальні стійкі локони на всій голові без жодних зусиль. Робочі кнопки розташовані на ручці, щоб Ви змогли інтуїтивно досягнути їх. Вигнута, жіночна форма відділення для завивки забезпечує комфортне створення локонів навіть ближче до шкіри голови.
4.8
з 5
1023
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Viktoriapili
02/08/2026
Україна
Дуже мені подобається цей автостайлер. Локони робити легко, швидко і безпечно для волосся. Зачіска займає 5 хвилин зранку і настрій на весь день гарантовано.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Автостайлер Philips WavePro SenseIQ BHB968/00 серії 9000
Date of Use 2025-05-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Автостайлер Philips WavePro SenseIQ BHB968/00 серії 9000
Date of Use 2025-05-23
Юлія Р.
29/07/2026
Україна
Користуємось із задоволенням
Користуємося автостайлером разом із донькою із великим задоволенням. Він справді значно полегшує та пришвидшує укладання волосся. Локони виходять акуратними, а волосся після використання гладеньке, блискуче й доглянуте. Прилад простий у використанні, тому легко впорається навіть новачок. Покупкою дуже задоволені. Рекомендуємо та дякуємо Philips за якісний продукт!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Автостайлер Philips WavePro SenseIQ BHB968/00 серії 9000
Date of Use 2025-03-08
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Автостайлер Philips WavePro SenseIQ BHB968/00 серії 9000
Date of Use 2025-03-08
K@rin@
29/07/2026
Україна
Легка та якісна укладка
Користуюся автостайлером Philips SenseIQ вже деякий час і дуже задоволена покупкою. Спочатку хвилювалася, що буде складно ним користуватися, але все виявилося дуже просто. Локони виходять гарні, акуратні та тримаються майже весь день навіть без великої кількості стайлінгових засобів. Дуже подобається, що волосся не заплутується і після укладки виглядає гладеньким та блискучим. Для мене це справжня знахідка, адже тепер можу швидко зробити красиву зачіску вдома без зайвих зусиль. Однозначно рекомендую тим, хто хоче легку та якісну укладку без шкоди для волосся.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Автостайлер Philips SenseIQ BHB887/00 серії 8000
Date of Use 2026-03-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Автостайлер Philips SenseIQ BHB887/00 серії 8000
Date of Use 2026-03-16
порівняно з Philips HPS940