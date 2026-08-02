Я завжди хотіла красиві локони, але в мене ніколи не виходило. Та й не вмію я нормально вкладати волосся. А якщо й виходило щось накрутити, то навіть з літрами лаку локони розпрямлялися ще до того, як я виходила з дому. З цим стайлером усе набагато простіше. Відділила пасмо, а він сам його закрутив. Не треба думати, як крутити руку чи під яким кутом тримати плойку. І що найважливіше - локони тепер тримаються до вечора навіть без лаку. Інколи навіть на наступний день ще видно на кінчиках, що вони були закручені. І це теж виглядає дуже гарно. Хоча спочатку теж були невдалі спроби, поки не підібрала температуру і час саме для свого волосся. Ще дуже подобається, що укладка займає небагато часу. На моє волосся до лопаток іде десь 30 хвилин. І, що для мене важливо, волосся не так псується. Воно в мене сухе і схильне до посічених кінчиків. Посіченість, звісно, нікуди не зникла, але після цього стайлера її точно менше, ніж було після інших приладів. Дуже рада, що купила його. Якщо теж давно мрієте про локони, але не вмієте їх робити, то щиро рекомендую 🫶🏼