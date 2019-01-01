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    StyleCare Prestige

    Автостайлер MoistureProtect

    BHB878/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ефектні локони вдвічі швидше* Ефектні локони вдвічі швидше* Ефектні локони вдвічі швидше*
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      StyleCare Prestige Автостайлер MoistureProtect

      BHB878/00
      Загальна оцінка / 5

      Ефектні локони вдвічі швидше*

      Автостайлер MoistureProtect створює блискучі та чарівні локони завдяки інноваційній розумній системі завивки. Унікальна відкрита конструкція із довшим циліндром дозволяє укласти вдвічі більше волосся за раз*, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

      StyleCare Prestige Автостайлер MoistureProtect

      Ефектні локони вдвічі швидше*

      Автостайлер MoistureProtect створює блискучі та чарівні локони завдяки інноваційній розумній системі завивки. Унікальна відкрита конструкція із довшим циліндром дозволяє укласти вдвічі більше волосся за раз*, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

      Ефектні локони вдвічі швидше*

      Автостайлер MoistureProtect створює блискучі та чарівні локони завдяки інноваційній розумній системі завивки. Унікальна відкрита конструкція із довшим циліндром дозволяє укласти вдвічі більше волосся за раз*, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

      StyleCare Prestige Автостайлер MoistureProtect

      Ефектні локони вдвічі швидше*

      Автостайлер MoistureProtect створює блискучі та чарівні локони завдяки інноваційній розумній системі завивки. Унікальна відкрита конструкція із довшим циліндром дозволяє укласти вдвічі більше волосся за раз*, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги

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        StyleCare Prestige

        StyleCare Prestige

        Автостайлер MoistureProtect

        Усього:

        Ефектні локони вдвічі швидше*

        Підсилення блиску і збереження природної вологи волосся

        • Технологія MoistureProtect
        • Ідеальні локони вдвічі швидше
        • Довший циліндр для завивки
        • Іонізація для блискучого волосся
        Розумна система завивки для легкої укладки

        Розумна система завивки для легкої укладки

        Чарівні, стійкі локони одним натисненням кнопки. Технологія підсилення локона завиває кожне пасмо волосся, як професійний стиліст. Професійні результати в домашніх умовах.

        Довший циліндр забезпечує завивку вдвічі більшої кількості волосся за раз*

        Довший циліндр забезпечує завивку вдвічі більшої кількості волосся за раз*

        Цей автостайлер має унікальну відкриту конструкцію з довшим циліндром для завивки. Тепер можна вкласти вдвічі більше волосся за раз і завершити вдвічі швидше*.

        Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

        Технологія MoistureProtect зберігає природну вологу волосся

        Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.

        Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

        Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

        Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

        Керамічне покриття з кератином для гладенького та захищеного волосся

        Керамічне покриття з кератином для гладенького та захищеного волосся

        Кератин – це один із найважливіших елементів волосся, що робить його міцним, здоровим та гарним. Керамічний циліндр для завивки збагачено кератином для гладкого ковзання та захисту під час укладки.

        Конструкція для запобігання блокуванню волосся

        Конструкція для запобігання блокуванню волосся

        Завдяки унікальному поєднанню нашої відкритої конструкції, гладенького циліндра та розумного датчика Ви можете легко створювати локони, не хвилюючись про блокування волосся. Розумний датчик призупиняє роботу пристрою, коли виявляє, що всередині надто багато волосся або воно розміщено неправильно. Інноваційна відкрита вертикальна конструкція дозволяє миттєво вийняти волосся. Гладенький герметичний циліндр запобігає тертю, також дбаючи про Ваше волосся. Вкладайте волосся із цілковитим спокоєм.

        Розумні обмежувачі завивки слідують напрямку спадання волосся

        Розумні обмежувачі завивки слідують напрямку спадання волосся

        Наші унікальні розумні обмежувачі завивки дозволяють створювати чарівні та стійкі локони. Вони обертаються для повторення спадання волосся, лагідно намотуючи його на циліндр для завивки. Кожне пасмо намотується рівномірно за контрольованої температури, забезпечуючи ідеальні результати. Це схоже на салон краси вдома.

        27 варіантів укладки для будь-яких локонів

        27 варіантів укладки для будь-яких локонів

        Від м’яких хвильок та пружних локонів. Ми гарантуємо, що кожен вибір буде чарівним. Вибирайте налаштування температури, часу та завивки для створення потрібного образу.

        Автоматичний відгук зі звуковим сигналом готовності локона

        Автоматичний відгук зі звуковим сигналом готовності локона

        Цей автостайлер має функцію автоматичного зворотного зв’язку. Звуковий сигнал готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою безперервних звукових сигналів. Ця інноваційна функція дозволяє створювати чудові стійкі локони без перегрівання волосся.

        Вертикальна ручка для зручного використання

        Вертикальна ручка для зручного використання

        Автостайлер можна розслаблено тримати у природному вертикальному положенні. Це дозволяє легко створювати ідеальні стійкі локони на всій голові. Робочі кнопки розташовані там, де Ваші руки, щоб Ви змогли інтуїтивно досягнути їх. Це забезпечує більш природний та вражаючий вигляд локонів.

        Жаростійка конструкція для безпечної завивки

        Жаростійка конструкція для безпечної завивки

        Наша безпечна, інноваційна конструкція повністю ізолює тепло від рук. Вигнута, жіночна форма відділення для завивки забезпечує комфортне створення локонів навіть ближче до коренів волосся.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Автоматичне обертання
          Так
          Напрямки обертання
          Так
          Покриття частин, які нагріваються
          керамічне покриття з кератином
          Автоматичне вимкнення
          через 60 хв.
          Гнучкий шнур
          Так
          Гак для зберігання
          Так

        • Аксесуари

          Аксесуари для очищення циліндра
          Так

        • Тип волосся

          Усі типи волосся
          Так

        • Технічні характеристики

          Температура укладки
          170 °C – 190 °C – 210 °C
          3 напрямки завивки
          Вправо – поперемінно – вліво
          Налаштування таймера
          8 сек. – 10 сек. – 12 сек.
          Час нагрівання
          30 сек.
          Напруга
          Універсальне  В
          Довжина кабелю
          2 м

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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