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Ефектні локони вдвічі швидше*
Автостайлер MoistureProtect створює блискучі та чарівні локони завдяки інноваційній розумній системі завивки. Унікальна відкрита конструкція із довшим циліндром дозволяє укласти вдвічі більше волосся за раз*, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефектні локони вдвічі швидше*
Автостайлер MoistureProtect створює блискучі та чарівні локони завдяки інноваційній розумній системі завивки. Унікальна відкрита конструкція із довшим циліндром дозволяє укласти вдвічі більше волосся за раз*, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
Ефектні локони вдвічі швидше*
Автостайлер MoistureProtect створює блискучі та чарівні локони завдяки інноваційній розумній системі завивки. Унікальна відкрита конструкція із довшим циліндром дозволяє укласти вдвічі більше волосся за раз*, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефектні локони вдвічі швидше*
Автостайлер MoistureProtect створює блискучі та чарівні локони завдяки інноваційній розумній системі завивки. Унікальна відкрита конструкція із довшим циліндром дозволяє укласти вдвічі більше волосся за раз*, зберігаючи його природну вологу. Переглянути усі переваги
Автостайлер MoistureProtect
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Чарівні, стійкі локони одним натисненням кнопки. Технологія підсилення локона завиває кожне пасмо волосся, як професійний стиліст. Професійні результати в домашніх умовах.
Цей автостайлер має унікальну відкриту конструкцію з довшим циліндром для завивки. Тепер можна вкласти вдвічі більше волосся за раз і завершити вдвічі швидше*.
Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру для підсилення блиску й збереження природної вологи волосся. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтеся прекрасним волоссям, захищеним всередині та ззовні.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Кератин – це один із найважливіших елементів волосся, що робить його міцним, здоровим та гарним. Керамічний циліндр для завивки збагачено кератином для гладкого ковзання та захисту під час укладки.
Завдяки унікальному поєднанню нашої відкритої конструкції, гладенького циліндра та розумного датчика Ви можете легко створювати локони, не хвилюючись про блокування волосся. Розумний датчик призупиняє роботу пристрою, коли виявляє, що всередині надто багато волосся або воно розміщено неправильно. Інноваційна відкрита вертикальна конструкція дозволяє миттєво вийняти волосся. Гладенький герметичний циліндр запобігає тертю, також дбаючи про Ваше волосся. Вкладайте волосся із цілковитим спокоєм.
Наші унікальні розумні обмежувачі завивки дозволяють створювати чарівні та стійкі локони. Вони обертаються для повторення спадання волосся, лагідно намотуючи його на циліндр для завивки. Кожне пасмо намотується рівномірно за контрольованої температури, забезпечуючи ідеальні результати. Це схоже на салон краси вдома.
Від м’яких хвильок та пружних локонів. Ми гарантуємо, що кожен вибір буде чарівним. Вибирайте налаштування температури, часу та завивки для створення потрібного образу.
Цей автостайлер має функцію автоматичного зворотного зв’язку. Звуковий сигнал готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою безперервних звукових сигналів. Ця інноваційна функція дозволяє створювати чудові стійкі локони без перегрівання волосся.
Автостайлер можна розслаблено тримати у природному вертикальному положенні. Це дозволяє легко створювати ідеальні стійкі локони на всій голові. Робочі кнопки розташовані там, де Ваші руки, щоб Ви змогли інтуїтивно досягнути їх. Це забезпечує більш природний та вражаючий вигляд локонів.
Наша безпечна, інноваційна конструкція повністю ізолює тепло від рук. Вигнута, жіночна форма відділення для завивки забезпечує комфортне створення локонів навіть ближче до коренів волосся.
Характеристики
Аксесуари
Тип волосся
Технічні характеристики
Обслуговування