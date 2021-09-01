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      8000 Series Автостайлер з технологією SenseIQ

      BHB887/00

      Загальна оцінка / 5
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      Розкішні локони – автоматично

      Автостайлер Philips Auto Curler 8000 із технологією SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів – щоразу й завжди.

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      8000 Series Автостайлер з технологією SenseIQ

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      8000 Series
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      8000 Series

      Автостайлер з технологією SenseIQ

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      Розкішні локони – автоматично

      Запобігає перегріванню для чудових локонів

      • Розумна система завивки
      • Удвічі більше волосся за раз*
      • 95% сили волосся**
      • Від прямого до кучерявого за 8 секунд
      Розумна система завивки для легкої укладки

      Розумна система завивки для легкої укладки

      Технологія Curl Boost дбає про кожне пасмо, як професійний стиліст, дозволяючи створювати гламурні стійкі локони одним натисканням кнопки. Вам не доведеться йти до салону, щоб отримати чудовий результат.

      Визначає температуру волосся

      Визначає температуру волосся

      Активний цифровий датчик пристрою вимірює температуру волосся більше 36 000 разів за сеанс укладки***, регулюючи кількість тепла щоразу, коли ви робите укладку.

      Адаптує температуру завивки

      Адаптує температуру завивки

      Розумний мікропроцесор аналізує та налаштовує температуру повітря в реальному часі для створення розкішних локонів без перегрівання волосся.

      Унікально доглядає за волоссям

      Унікально доглядає за волоссям

      Наша унікальна система зберігає 95% природної сили вашого волосся**одночасно утримуючи втричі більше вологи**** для створення міцного, здорового та блискучого вигляду.

      Довший циліндр для укладки удвічі більшого пасма за раз

      Довший циліндр для укладки удвічі більшого пасма за раз

      Унікальна відкрита конструкція з довшим циліндром для завивки дозволяє укладати вдвічі більше волосся за один прохід*.

      Розумні обмежувачі завивки слідують напрямку спадання волосся

      Розумні обмежувачі завивки слідують напрямку спадання волосся

      Обмежувачі завивки обертаються разом із волоссям, м’яко обгортаючи його для створення гламурних стійких локонів.

      Функція іонізації запобігає наелектризованості для слухняного та блискучого волосся

      Функція іонізації запобігає наелектризованості для слухняного та блискучого волосся

      Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули.

      Надзвичайно гладка поверхня для завивки м’яко накручує волосся

      Надзвичайно гладка поверхня для завивки м’яко накручує волосся

      Надзвичайно гладка конструкція дозволяє волоссю ковзати без тертя й натягу та створює розкішні локони без жодних зусиль.

      3 налаштування температури і 3 налаштування таймера для різних типів локонів

      3 налаштування температури і 3 налаштування таймера для різних типів локонів

      Щоразу досягайте ідеального вигляду – від м’яких хвиль до пружних локонів. Обирайте температуру 170, 190 або 210°C на 8, 10 або 12 секунд.

      Автоматичні попередження допомагають відстежувати прогрес

      Автоматичні попередження допомагають відстежувати прогрес

      Попередження допомагають захистити волосся, подаючи звуковий сигнал кожного разу, коли готовий черговий локон.

      Аксесуари для очищення забезпечують чистоту й безпроблемну роботу циліндра

      Аксесуари для очищення забезпечують чистоту й безпроблемну роботу циліндра

      Акуратно видаліть із циліндра вільне волосся й залишки, захищаючи при цьому внутрішні частини щипців для завивки.

      Технічні характеристики

      • Тип волосся

        Тип волосся
        Так

      • Аксесуари

        Аксесуари для очищення циліндра
        Так

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        30 сек.
        Напруга
        Універсальна напруга
        Довжина кабелю
        2 м
        Температура укладки
        170 °C – 190 °C – 210 °C
        Налаштування таймера
        8 сек. – 10 сек. – 12 сек.
        Напрямки завивки
        Вправо – поперемінно – вліво

      • Характеристики

        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.
        Гнучкий шнур
        Так
        Покриття частин, які нагріваються
        Надзвичайно гладка поверхня
        Гак для зберігання
        Так
        Автоматичне обертання
        Так
        Напрямки обертання
        Так

      • Обслуговування

        Міжнародна гарантія
        2 роки

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      • порівняно з Philips HPS940
      • * при температурі 170 °C протягом 12 секунд, вражаючі результати після 3 місяців використання
      • ** 50x/с × у середньому 12 хвилин сеансу укладки
      • *** Порівняно зі щипцями для завивки Philips BHB864, для досягнення тих самих результатів укладки

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      ТОВ «Філіпс Україна»
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