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BHB887/00
Розкішні локони – автоматично
Автостайлер Philips Auto Curler 8000 із технологією SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів – щоразу й завжди.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Автостайлер з технологією SenseIQ
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Технологія Curl Boost дбає про кожне пасмо, як професійний стиліст, дозволяючи створювати гламурні стійкі локони одним натисканням кнопки. Вам не доведеться йти до салону, щоб отримати чудовий результат.
Активний цифровий датчик пристрою вимірює температуру волосся більше 36 000 разів за сеанс укладки***, регулюючи кількість тепла щоразу, коли ви робите укладку.
Розумний мікропроцесор аналізує та налаштовує температуру повітря в реальному часі для створення розкішних локонів без перегрівання волосся.
Наша унікальна система зберігає 95% природної сили вашого волосся**одночасно утримуючи втричі більше вологи**** для створення міцного, здорового та блискучого вигляду.
Унікальна відкрита конструкція з довшим циліндром для завивки дозволяє укладати вдвічі більше волосся за один прохід*.
Обмежувачі завивки обертаються разом із волоссям, м’яко обгортаючи його для створення гламурних стійких локонів.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули.
Надзвичайно гладка конструкція дозволяє волоссю ковзати без тертя й натягу та створює розкішні локони без жодних зусиль.
Щоразу досягайте ідеального вигляду – від м’яких хвиль до пружних локонів. Обирайте температуру 170, 190 або 210°C на 8, 10 або 12 секунд.
Попередження допомагають захистити волосся, подаючи звуковий сигнал кожного разу, коли готовий черговий локон.
Акуратно видаліть із циліндра вільне волосся й залишки, захищаючи при цьому внутрішні частини щипців для завивки.
Тип волосся
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Технічні характеристики
Характеристики
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