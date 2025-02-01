Локони та хвилі протягом усього дня

Насолоджуйтеся приголомшливими зачісками від ранку до пізнього вечора з нашою унікальною технологією надання форми на 360°. На відміну від багатьох інших стайлерів, наш містить гаряче повітря всередині своїх стінок, завдяки чому волосся нагрівається зсередини і зовні. Це наш секрет створення локонів або хвиль із фіксацією до 12 годин*.