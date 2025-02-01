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    • Приголомшливі зачіски тривалої фіксації Приголомшливі зачіски тривалої фіксації Приголомшливі зачіски тривалої фіксації

      WavePro Styler 9000 Стайлер для вкладання волосся з технологією SenseIQ

      BHB968/00

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      Приголомшливі зачіски тривалої фіксації

      Зустрічайте стайлер Philips WavePro – ваш квиток до невимушених хвиль і пружних локонів, які тримаються цілий день. Саме так – природні зачіски тривалістю до 12 годин! А завдяки технології SenseIQ, яка контролює температуру й час укладання, ваше волосся залишається сильним і блискучим.

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      WavePro Styler 9000 Стайлер для вкладання волосся з технологією SenseIQ

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      WavePro Styler 9000

      Стайлер для вкладання волосся з технологією SenseIQ

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      Приголомшливі зачіски тривалої фіксації

      До 12 годин пружних локонів і невимушених хвиль

      • Технологія надання форми на 360°
      • Регульований циліндр 5 розмірів
      • Технологія SenseIQ
      • Функція іонізації
      Локони та хвилі протягом усього дня

      Локони та хвилі протягом усього дня

      Насолоджуйтеся приголомшливими зачісками від ранку до пізнього вечора з нашою унікальною технологією надання форми на 360°. На відміну від багатьох інших стайлерів, наш містить гаряче повітря всередині своїх стінок, завдяки чому волосся нагрівається зсередини і зовні. Це наш секрет створення локонів або хвиль із фіксацією до 12 годин*.

      Вкладіть кожне пасмо за лічені секунди

      Вкладіть кожне пасмо за лічені секунди

      З функцією автоматичного накручування ваше волосся спрямовується м’яким, чіпким силіконом, а потім саме накручується навколо стайлера. Просто помістіть волосся, натисніть і відпустіть, щоб отримати укладене пасмо за 10 секунд або менше. 88% користувачів відзначили, що функція автоматичного накручування дбайливо ставиться до волосся**.

      5 видів зачісок від кучерявого до хвилястого волосся

      5 видів зачісок від кучерявого до хвилястого волосся

      Легко створюйте найпружніші локони й найрозкішніші хвилі за допомогою п’яти налаштувань укладання з регульованим циліндром. Також можна змінювати напрямок обертання для більш природного та плавного вигляду зачіски. 91% користувачів погоджуються, що зачіски, створені за допомогою стайлера WavePro, виглядають природно***.

      Швидке вкладання з меншим впливом тепла

      Швидке вкладання з меншим впливом тепла

      Наш стайлер швидко створює локони, оскільки тепло спрямовується туди, де волосся (а не губиться в повітрі, як у випадку традиційних плойок). Тому ваше волосся менше піддається впливу тепла, а ви отримуєте приголомшливу зачіску, яка протримається цілий день****.

      Збереження до 99%***** природної сили вашого волосся

      Збереження до 99%***** природної сили вашого волосся

      Завдяки технології SenseIQ і запатентованим датчикам стайлер підтримує силу вашого волосся й утримує в 4 рази більше вологи******. Він зчитує температуру волосся 50 разів на секунду й регулює температуру вкладання, захищаючи волосся від перегрівання.

      Продуманий дизайн для невимушеного вкладання волосся

      Продуманий дизайн для невимушеного вкладання волосся

      Стайлер WavePro має кілька дійсно корисних функцій, які роблять використання пристрою легким і невимушеним. Датчики призупиняють роботу пристрою, якщо ви додаєте занадто багато волосся, а відкрита конструкція запобігає сплутуванню. Звуковий сигнал сповістить вас про завершення завивки, а унікальну L-подібну ручку зручно тримати в руці, що дозволяє укладати волосся без зусиль.

      Іонний догляд для шовковистого, гладкого, слухняного блиску

      Іонний догляд для шовковистого, гладкого, слухняного блиску

      Посильте блиск і гладкість волосся за допомогою негативно заряджених іонів, які усувають наелектризованість, кондиціонують волосся й вирівнюють кутикули під час вкладання. Іони води зволожують волосся, надаючи йому здорового вигляду.

      Спокійне вкладання з режимом SenseIQ

      Спокійне вкладання з режимом SenseIQ

      Коли ви обираєте режим SenseIQ, стайлер WavePro автоматично підбирає оптимальну температуру й час для обраного вами стилю. Ви можете відрегулювати температуру, ви потрібно. Це повністю під вашим контролем! Для душевного спокою й ідеальних локонів або хвиль без перегрівання волосся.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Насадка для чищення
        Так
        Інструмент розділення на пасма
        Так

      • Технічні характеристики

        Колір/обробка
        Білий шовк
        Довжина шнура
        2 м
        Напруга
        110–240 В
        Потужність (Вт)
        45–48  Вт
        Час нагрівання
        30 сек.
        Вага
        527 г

      • Характеристики

        Функція іонізації
        Негативні та водні іони
        Налаштування температури
        170 °C, 190 °C, 210 °C, режим SenseIQ
        Параметри часу
        8 с, 10 с, 12 с, режим SenseIQ
        Циліндр
        Ультрагладеньке керамічне покриття з кератином
        Напрямки завивки
        Вліво, вправо, поперемінно

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технологія

        Функція іонізації
        Негативні та водні іони

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      • Протестовано в лабораторії
      • * Протестовано серед 32 користувачів у Польщі, 2023 р.
      • ** Протестовано серед 32 користувачів у Польщі, 2023 р.
      • *** Порівняно з традиційними щипцями для завивки (BHB864, BHB868)
      • **** Циліндр на 30 мм і 35 мм, середній результат після 1 місяця використання
      • ***** порівняно з традиційними щипцями для завивки (BHB864, BHB868), та сама ефективність укладання

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