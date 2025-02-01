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BHB968/00
Приголомшливі зачіски тривалої фіксації
Зустрічайте стайлер Philips WavePro – ваш квиток до невимушених хвиль і пружних локонів, які тримаються цілий день. Саме так – природні зачіски тривалістю до 12 годин! А завдяки технології SenseIQ, яка контролює температуру й час укладання, ваше волосся залишається сильним і блискучим.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стайлер для вкладання волосся з технологією SenseIQ
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Насолоджуйтеся приголомшливими зачісками від ранку до пізнього вечора з нашою унікальною технологією надання форми на 360°. На відміну від багатьох інших стайлерів, наш містить гаряче повітря всередині своїх стінок, завдяки чому волосся нагрівається зсередини і зовні. Це наш секрет створення локонів або хвиль із фіксацією до 12 годин*.
З функцією автоматичного накручування ваше волосся спрямовується м’яким, чіпким силіконом, а потім саме накручується навколо стайлера. Просто помістіть волосся, натисніть і відпустіть, щоб отримати укладене пасмо за 10 секунд або менше. 88% користувачів відзначили, що функція автоматичного накручування дбайливо ставиться до волосся**.
Легко створюйте найпружніші локони й найрозкішніші хвилі за допомогою п’яти налаштувань укладання з регульованим циліндром. Також можна змінювати напрямок обертання для більш природного та плавного вигляду зачіски. 91% користувачів погоджуються, що зачіски, створені за допомогою стайлера WavePro, виглядають природно***.
Наш стайлер швидко створює локони, оскільки тепло спрямовується туди, де волосся (а не губиться в повітрі, як у випадку традиційних плойок). Тому ваше волосся менше піддається впливу тепла, а ви отримуєте приголомшливу зачіску, яка протримається цілий день****.
Завдяки технології SenseIQ і запатентованим датчикам стайлер підтримує силу вашого волосся й утримує в 4 рази більше вологи******. Він зчитує температуру волосся 50 разів на секунду й регулює температуру вкладання, захищаючи волосся від перегрівання.
Стайлер WavePro має кілька дійсно корисних функцій, які роблять використання пристрою легким і невимушеним. Датчики призупиняють роботу пристрою, якщо ви додаєте занадто багато волосся, а відкрита конструкція запобігає сплутуванню. Звуковий сигнал сповістить вас про завершення завивки, а унікальну L-подібну ручку зручно тримати в руці, що дозволяє укладати волосся без зусиль.
Посильте блиск і гладкість волосся за допомогою негативно заряджених іонів, які усувають наелектризованість, кондиціонують волосся й вирівнюють кутикули під час вкладання. Іони води зволожують волосся, надаючи йому здорового вигляду.
Коли ви обираєте режим SenseIQ, стайлер WavePro автоматично підбирає оптимальну температуру й час для обраного вами стилю. Ви можете відрегулювати температуру, ви потрібно. Це повністю під вашим контролем! Для душевного спокою й ідеальних локонів або хвиль без перегрівання волосся.
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