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EssentialCare

Фен

BHC010/10
Загальна оцінка / 5
  • Легкий догляд за волоссям Легкий догляд за волоссям Легкий догляд за волоссям
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    EssentialCare Фен

    BHC010/10
    Загальна оцінка / 5

    Легкий догляд за волоссям

    Новий фен Philips Essential Care – чудовий, компактний та потужний. Потужність 1200 Вт забезпечує лагідне та швидке сушіння волосся. Гнучкі дбайливі налаштування створено для різних потреб сушіння і забезпечують додатковий догляд. Переглянути усі переваги

    EssentialCare Фен

    Легкий догляд за волоссям

    Новий фен Philips Essential Care – чудовий, компактний та потужний. Потужність 1200 Вт забезпечує лагідне та швидке сушіння волосся. Гнучкі дбайливі налаштування створено для різних потреб сушіння і забезпечують додатковий догляд. Переглянути усі переваги

    Легкий догляд за волоссям

    Новий фен Philips Essential Care – чудовий, компактний та потужний. Потужність 1200 Вт забезпечує лагідне та швидке сушіння волосся. Гнучкі дбайливі налаштування створено для різних потреб сушіння і забезпечують додатковий догляд. Переглянути усі переваги

    EssentialCare Фен

    Легкий догляд за волоссям

    Новий фен Philips Essential Care – чудовий, компактний та потужний. Потужність 1200 Вт забезпечує лагідне та швидке сушіння волосся. Гнучкі дбайливі налаштування створено для різних потреб сушіння і забезпечують додатковий догляд. Переглянути усі переваги

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      Легкий догляд за волоссям

      • 1200 Вт
      • Компактний
      Складана ручка для зручного перенесення

      Складана ручка для зручного перенесення

      Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.

      Лагідне сушіння для чудових результатів, 1200 Вт

      Лагідне сушіння для чудових результатів, 1200 Вт

      Цей фен 1200 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      3 гнучкі задані налаштування сушіння для різних потреб

      3 гнучкі задані налаштування сушіння для різних потреб

      Цей компактний фен пропонує 3 задані налаштування тепла та швидкості для холодного, дбайливого або швидкого сушіння.

      Режим холодного повітря для більш лагідного сушіння

      Режим холодного повітря для більш лагідного сушіння

      Налаштування холодного повітря дозволяє сушити волосся за відносно низької температури для якомога меншого негативного впливу на нього, що особливо підходить для тонкого, сухого та пошкодженого волосся. Це ідеальне налаштування для гарячого літа!

      Компактний дизайн для легкого використання та перенесення

      Компактний дизайн для легкого використання та перенесення

      Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні.

      Налаштування швидкого повітря для ефективного та лагідного сушіння

      Налаштування швидкого повітря для ефективного та лагідного сушіння

      Налаштування швидкого повітря (II) забезпечує вищу температуру і потужніший потік повітря. Незважаючи на компактний розмір, потужність 1200 Вт дозволяє ефективно та лагідно сушити волосся.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування ThermoProtect забезпечує оптимальну температуру сушіння, гарантуючи додатковий захист. Завдяки оптимальному поєднанню потоку повітря й тепла ThermoProtect можна швидко сушити волосся без перегрівання, підтримуючи природний рівень вологості для блискучого та здорового вигляду волосся.

      Насадка-концентратор фокусує потік повітря для створення бездоганного вигляду

      Насадка-концентратор фокусує потік повітря для створення бездоганного вигляду

      Насадка-концентратор фокусує потік повітря для створення бездоганного вигляду

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        1200  Вт
        Довжина шнура
        1,5  м
        Напруга
        220 В

      • Характеристики

        Складана ручка
        Так
        Гак для зберігання
        Так

      • Аксесуари

        Насадки
        Насадка

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      Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

      Philips піклується про навколишнє середовище та суспільство в цілому і рішуче підтримує екологічний дизайн виробів.

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