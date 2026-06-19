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  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям
  • Легкий догляд за волоссям

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Фен Philipsсерії EssentialCare

BHC010/10

4.8
| (68) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Легкий догляд за волоссям
Новий фен Philips Essential Care – чудовий, компактний та потужний. Потужність 1200 Вт забезпечує лагідне та швидке сушіння волосся. Гнучкі дбайливі налаштування створено для різних потреб сушіння і забезпечують додатковий догляд.
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Легкий догляд за волоссям

  • Налаштування ThermoProtect забезпечує оптимальну температуру сушіння

  • 3 налаштування сушіння: холодне повітря, режим ThermoProtect, швидке сушіння

  • Потужність 1200 Вт

  • Насадка концентратор у комплекті

  • Компактний, складана ручка для зручності зберігання

Складана ручка для зручного перенесення

Складана ручка для зручного перенесення

Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.

Лагідне сушіння для чудових результатів, 1200 Вт

Лагідне сушіння для чудових результатів, 1200 Вт

Цей фен 1200 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

3 гнучкі задані налаштування сушіння для різних потреб

3 гнучкі задані налаштування сушіння для різних потреб

Цей компактний фен пропонує 3 задані налаштування тепла та швидкості для холодного, дбайливого або швидкого сушіння.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

68

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

19/06/2026

Україна

Україна

Зручний

З огляду на кількість позитивних відгуків закралась думка,що це товар сумнівної якості. Але на щастя я помилився!!Дякую за безкоштовну та швидку доставку. Все як має бути,чек,гарантія з штампом,паспорт! Купував для доньки в подорож. Якістю товару задоволений,донька буде в захваті! Ще раз дякую!!👍

Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

Date of Use 2026-06-19

Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

Date of Use 2026-06-19

15/10/2024

Україна

Україна

Компактний

Не дивлячись на потужність 1200w, фен добре та швидко сушить волосся, мені вистачає 10 хвилин на середню довжину волосся. Звичайним феном з потужністю 2200w, сушила по 20-25 хвилин. Мені подобається!

Плюси

Після мого попереднього фену, цей тихенький

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

10/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Якість за доступною ціною

Приємні ціни,якість!Зручність та легксть у оформленні замовлення! Швидка доставка!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare

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