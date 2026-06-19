Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Налаштування ThermoProtect забезпечує оптимальну температуру сушіння
3 налаштування сушіння: холодне повітря, режим ThermoProtect, швидке сушіння
Потужність 1200 Вт
Насадка концентратор у комплекті
Компактний, складана ручка для зручності зберігання
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
Цей фен 1200 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Цей компактний фен пропонує 3 задані налаштування тепла та швидкості для холодного, дбайливого або швидкого сушіння.
4.8
з 5
68
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Pokypecb
19/06/2026
Україна
Зручний
З огляду на кількість позитивних відгуків закралась думка,що це товар сумнівної якості. Але на щастя я помилився!!Дякую за безкоштовну та швидку доставку. Все як має бути,чек,гарантія з штампом,паспорт! Купував для доньки в подорож. Якістю товару задоволений,донька буде в захваті! Ще раз дякую!!👍
Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
Date of Use 2026-06-19
Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
Date of Use 2026-06-19
Sowa_d
15/10/2024
Україна
Компактний
Не дивлячись на потужність 1200w, фен добре та швидко сушить волосся, мені вистачає 10 хвилин на середню довжину волосся. Звичайним феном з потужністю 2200w, сушила по 20-25 хвилин. Мені подобається!
Плюси
Після мого попереднього фену, цей тихенький
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
AnnN2119
10/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Якість за доступною ціною
Приємні ціни,якість!Зручність та легксть у оформленні замовлення! Швидка доставка!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHC010/10 серії EssentialCare