Легкий догляд за волоссям
Новий фен Philips Essential Care – чудовий, компактний та потужний. Потужність 1200 Вт забезпечує лагідне та швидке сушіння волосся. Гнучкі дбайливі налаштування створено для різних потреб сушіння і забезпечують додатковий догляд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легкий догляд за волоссям
Новий фен Philips Essential Care – чудовий, компактний та потужний. Потужність 1200 Вт забезпечує лагідне та швидке сушіння волосся. Гнучкі дбайливі налаштування створено для різних потреб сушіння і забезпечують додатковий догляд. Переглянути усі переваги
Легкий догляд за волоссям
Новий фен Philips Essential Care – чудовий, компактний та потужний. Потужність 1200 Вт забезпечує лагідне та швидке сушіння волосся. Гнучкі дбайливі налаштування створено для різних потреб сушіння і забезпечують додатковий догляд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легкий догляд за волоссям
Новий фен Philips Essential Care – чудовий, компактний та потужний. Потужність 1200 Вт забезпечує лагідне та швидке сушіння волосся. Гнучкі дбайливі налаштування створено для різних потреб сушіння і забезпечують додатковий догляд. Переглянути усі переваги
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
Цей фен 1200 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Цей компактний фен пропонує 3 задані налаштування тепла та швидкості для холодного, дбайливого або швидкого сушіння.
Налаштування холодного повітря дозволяє сушити волосся за відносно низької температури для якомога меншого негативного впливу на нього, що особливо підходить для тонкого, сухого та пошкодженого волосся. Це ідеальне налаштування для гарячого літа!
Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні.
Налаштування швидкого повітря (II) забезпечує вищу температуру і потужніший потік повітря. Незважаючи на компактний розмір, потужність 1200 Вт дозволяє ефективно та лагідно сушити волосся.
Налаштування ThermoProtect забезпечує оптимальну температуру сушіння, гарантуючи додатковий захист. Завдяки оптимальному поєднанню потоку повітря й тепла ThermoProtect можна швидко сушити волосся без перегрівання, підтримуючи природний рівень вологості для блискучого та здорового вигляду волосся.
Насадка-концентратор фокусує потік повітря для створення бездоганного вигляду
Технічні характеристики
Характеристики
Аксесуари