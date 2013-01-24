Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги
Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги
Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Насадка фокусує струмінь повітря для точної укладки й корекції зачіски.
Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.
Холодний обдув забезпечує струмінь холодного повітря і є обов’язковим налаштуванням для створення зачіски та її фіксації.
Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування
Вага та розміри