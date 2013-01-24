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Essential

Фен

BHD002/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Потужне сушіння із доглядом Потужне сушіння із доглядом Потужне сушіння із доглядом
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    Essential Фен

    BHD002/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Потужне сушіння із доглядом

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги

    Essential Фен

    Потужне сушіння із доглядом

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги

    Потужне сушіння із доглядом

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги

    Essential Фен

    Потужне сушіння із доглядом

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги

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      Потужне сушіння із доглядом

      • 1600 Вт
      • Налаштування ThermoProtect
      • 3 режими нагрівання та швидкості
      Потужність сушіння 1600 Вт

      Потужність сушіння 1600 Вт

      Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      20-мм насадка для концентрованого струменя повітря

      20-мм насадка для концентрованого струменя повітря

      Насадка фокусує струмінь повітря для точної укладки й корекції зачіски.

      Три зручні режими тепла й швидкості

      Три зручні режими тепла й швидкості

      Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Холодний обдув забезпечує струмінь холодного повітря і є обов’язковим налаштуванням для створення зачіски та її фіксації.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        1600  Вт
        Напруга
        220–240 В
        Частота
        50–60  Гц
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        АБС-пластик, глянцевий та матовий

      • Характеристики

        Петля для підвішування
        Так
        Кількість насадок
        1
        Насадка/концентратор
        Так
        Холодний обдув
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Розмір виробу
        274 x 78 x 174 мм
        Вага виробу (без упаковки)
        425 г

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