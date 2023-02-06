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  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом
  • Потужне сушіння із доглядом

Більше не доступний

EssentialФен

BHD002/00

4.9
| (186) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву.
Переглянути всі переваги

Потужне сушіння із доглядом

  • 1600 Вт

  • Налаштування ThermoProtect

  • 3 режими нагрівання та швидкості

Потужність сушіння 1600 Вт

Потужність сушіння 1600 Вт

Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.

Налаштування температури ThermoProtect

Налаштування температури ThermoProtect

Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

20-мм насадка для концентрованого струменя повітря

20-мм насадка для концентрованого струменя повітря

Насадка фокусує струмінь повітря для точної укладки й корекції зачіски.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

186

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

1

06/02/2023

Україна

Україна

Гарний маленький помічник

Користуюсь півтора року, жодних проблем не було. У мене довге та густе волосся, висушую за 15 хв (+хвилинку холодним повітрям). Укладку не роблю, тому тут не знаю чи підходить. Для мене ідеальний помічник

Плюси

Ціна, компактність, базові режими є

Мінуси

Не виявила

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен

24/12/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Отличный фен, плюс бесплатная доставка!

Фен за доступную цену, качество хорошее, жене очень нравится, компактный, сушит волосы на ура, приятно удивила бесплатная доставка!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен

21/12/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Хороший фен

Приладами Philips наша сім'я користується багато років. Функціоналом і якістю продукції задоволені.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен

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