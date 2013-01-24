Легке сушіння й укладка волосся
Цей фен Philips Essential забезпечує ідеальний баланс сушіння та укладки. Фен компактний, ним можна легко користуватися вдома чи брати в дорогу. Отримуйте чудові результати будь-де. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке сушіння й укладка волосся
Цей фен Philips Essential забезпечує ідеальний баланс сушіння та укладки. Фен компактний, ним можна легко користуватися вдома чи брати в дорогу. Отримуйте чудові результати будь-де. Переглянути усі переваги
Легке сушіння й укладка волосся
Цей фен Philips Essential забезпечує ідеальний баланс сушіння та укладки. Фен компактний, ним можна легко користуватися вдома чи брати в дорогу. Отримуйте чудові результати будь-де. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке сушіння й укладка волосся
Цей фен Philips Essential забезпечує ідеальний баланс сушіння та укладки. Фен компактний, ним можна легко користуватися вдома чи брати в дорогу. Отримуйте чудові результати будь-де. Переглянути усі переваги
Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Цей фен пропонує 2 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.
Цей фен має складану ручку, що дозволяє легко його спакувати, зберігати та брати із собою будь-куди.
Концентратор спрямовує потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує краще причепурювання або точнішу укладку для довершення образу.
Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.
2 роки гарантії.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування