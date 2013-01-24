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DryCare Essential

Фен

BHD003/00
Загальна оцінка / 5
  • Легке сушіння й укладка волосся Легке сушіння й укладка волосся Легке сушіння й укладка волосся
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    DryCare Essential Фен

    BHD003/00
    Загальна оцінка / 5

    Легке сушіння й укладка волосся

    Цей фен Philips Essential забезпечує ідеальний баланс сушіння та укладки. Фен компактний, ним можна легко користуватися вдома чи брати в дорогу. Отримуйте чудові результати будь-де. Переглянути усі переваги

    DryCare Essential Фен

    Легке сушіння й укладка волосся

    Цей фен Philips Essential забезпечує ідеальний баланс сушіння та укладки. Фен компактний, ним можна легко користуватися вдома чи брати в дорогу. Отримуйте чудові результати будь-де. Переглянути усі переваги

    Легке сушіння й укладка волосся

    Цей фен Philips Essential забезпечує ідеальний баланс сушіння та укладки. Фен компактний, ним можна легко користуватися вдома чи брати в дорогу. Отримуйте чудові результати будь-де. Переглянути усі переваги

    DryCare Essential Фен

    Легке сушіння й укладка волосся

    Цей фен Philips Essential забезпечує ідеальний баланс сушіння та укладки. Фен компактний, ним можна легко користуватися вдома чи брати в дорогу. Отримуйте чудові результати будь-де. Переглянути усі переваги

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      Легке сушіння й укладка волосся

      • 1400 Вт
      Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

      Швидке і лагідне сушіння, 1400 Вт

      Цей фен 1400 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      Цей фен пропонує 2 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.

      Складана ручка для зручності зберігання

      Складана ручка для зручності зберігання

      Цей фен має складану ручку, що дозволяє легко його спакувати, зберігати та брати із собою будь-куди.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Концентратор спрямовує потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує краще причепурювання або точнішу укладку для довершення образу.

      Компактна конструкція для зручного користування

      Компактна конструкція для зручного користування

      Цей компактний та ергономічний фен має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний в користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії.

      Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        1400  Вт
        Напруга
        220–240 В
        Довжина шнура
        1,8  м
        Двигун
        Двигун постійного струму

      • Характеристики

        Налаштування
        2 режими швидкості
        Складана ручка
        Так
        Насадка/концентратор
        Так
        Компактний дизайн
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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