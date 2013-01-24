Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Essential

Фен

BHD004/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Потужне сушіння із доглядом Потужне сушіння із доглядом Потужне сушіння із доглядом
    -{discount-value}

    Essential Фен

    BHD004/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Потужне сушіння із доглядом

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1800 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги

    Essential Фен

    Потужне сушіння із доглядом

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1800 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги

    Потужне сушіння із доглядом

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1800 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги

    Essential Фен

    Потужне сушіння із доглядом

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1800 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all hair-dryers

      Потужне сушіння із доглядом

      • 1800 Вт
      • Налаштування ThermoProtect
      • 3 режими нагрівання та швидкості
      • Дифузор для створення об’єму
      Потужність сушіння 1800 Вт

      Потужність сушіння 1800 Вт

      Цей фен 1800 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для прекрасних результатів щодня.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Три зручні режими тепла й швидкості

      Три зручні режими тепла й швидкості

      Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.

      20-мм насадка для концентрованого струменя повітря

      20-мм насадка для концентрованого струменя повітря

      Насадка фокусує струмінь повітря для точної укладки й корекції зачіски.

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Холодний обдув забезпечує струмінь холодного повітря і є обов’язковим налаштуванням для створення зачіски та її фіксації.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        1800  Вт
        Напруга
        220–240 В
        Частота
        50–60  Гц
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        ПК, глянцевий і матовий

      • Характеристики

        Кількість насадок
        2
        Насадка/концентратор
        Так
        Дифузор
        Так
        Холодний обдув
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Вага виробу (без упаковки)
        485 г
        Розмір виробу
        274 x 88 x 179 мм

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись