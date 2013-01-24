Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1800 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1800 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги
Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1800 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1800 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву. Переглянути усі переваги
Цей фен 1800 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для прекрасних результатів щодня.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.
Насадка фокусує струмінь повітря для точної укладки й корекції зачіски.
Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.
Холодний обдув забезпечує струмінь холодного повітря і є обов’язковим налаштуванням для створення зачіски та її фіксації.
Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування
Вага та розміри