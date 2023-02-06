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Потужне сушіння із доглядом
Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1800 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Ним легко користуватися завдяки трьом налаштуванням тепла і швидкості та холодному обдуву.
1800 Вт
Налаштування ThermoProtect
3 режими нагрівання та швидкості
Дифузор для створення об’єму
Цей фен 1800 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для прекрасних результатів щодня.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.9
з 5
186
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Rialdis
06/02/2023
Україна
Гарний маленький помічник
Користуюсь півтора року, жодних проблем не було. У мене довге та густе волосся, висушую за 15 хв (+хвилинку холодним повітрям). Укладку не роблю, тому тут не знаю чи підходить. Для мене ідеальний помічник
Плюси
Ціна, компактність, базові режими є
Мінуси
Не виявила
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Дата використання 2022-02-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Дата використання 2022-02-06
Orel 21
24/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Отличный фен, плюс бесплатная доставка!
Фен за доступную цену, качество хорошее, жене очень нравится, компактный, сушит волосы на ура, приятно удивила бесплатная доставка!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Дата використання 2020-11-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Дата використання 2020-11-24
CSF1
21/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Хороший фен
Приладами Philips наша сім'я користується багато років. Функціоналом і якістю продукції задоволені.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Дата використання 2020-11-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Дата використання 2020-11-21