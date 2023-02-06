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Більше не доступний
1600 Вт
Налаштування ThermoProtect
Складана ручка
Універсальна напруга
Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Завдяки компактній конструкції зі складаною ручкою фен легко скласти, відкласти на зберігання та взяти зі собою в дорогу.
4.9
з 5
186
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Rialdis
06/02/2023
Україна
Гарний маленький помічник
Користуюсь півтора року, жодних проблем не було. У мене довге та густе волосся, висушую за 15 хв (+хвилинку холодним повітрям). Укладку не роблю, тому тут не знаю чи підходить. Для мене ідеальний помічник
Плюси
Ціна, компактність, базові режими є
Мінуси
Не виявила
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Orel 21
24/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Отличный фен, плюс бесплатная доставка!
Фен за доступную цену, качество хорошее, жене очень нравится, компактный, сушит волосы на ура, приятно удивила бесплатная доставка!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
CSF1
21/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Хороший фен
Приладами Philips наша сім'я користується багато років. Функціоналом і якістю продукції задоволені.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential BHD004/00 Фен