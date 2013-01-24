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Essential

Фен

BHD006/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Потужне сушіння із доглядом у подорожах Потужне сушіння із доглядом у подорожах Потужне сушіння із доглядом у подорожах
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    Essential Фен

    BHD006/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Потужне сушіння із доглядом у подорожах

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Його компактний дизайн зі складаною ручкою – це ідеальний вибір, куди б Ви не рушали. Переглянути усі переваги

    Essential Фен

    Потужне сушіння із доглядом у подорожах

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Його компактний дизайн зі складаною ручкою – це ідеальний вибір, куди б Ви не рушали. Переглянути усі переваги

    Потужне сушіння із доглядом у подорожах

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Його компактний дизайн зі складаною ручкою – це ідеальний вибір, куди б Ви не рушали. Переглянути усі переваги

    Essential Фен

    Потужне сушіння із доглядом у подорожах

    Фен Philips Essential забезпечує потужне сушіння 1600 Вт, яке дбає про Ваше волосся завдяки налаштуванню температури ThermoProtect. Його компактний дизайн зі складаною ручкою – це ідеальний вибір, куди б Ви не рушали. Переглянути усі переваги

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      Потужне сушіння із доглядом у подорожах

      • 1600 Вт
      • Налаштування ThermoProtect
      • Складана ручка
      • Універсальна напруга
      Потужність сушіння 1600 Вт

      Потужність сушіння 1600 Вт

      Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Складана ручка для зручності зберігання

      Складана ручка для зручності зберігання

      Завдяки компактній конструкції зі складаною ручкою фен легко скласти, відкласти на зберігання та взяти зі собою в дорогу.

      Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

      Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

      Підтримка напруги 110–240 В. Можна використовувати в будь-якій країні світу.

      Три зручні режими тепла й швидкості

      Три зручні режими тепла й швидкості

      Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.

      20-мм насадка для концентрованого струменя повітря

      20-мм насадка для концентрованого струменя повітря

      Насадка фокусує струмінь повітря для точної укладки й корекції зачіски.

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Холодний струмінь повітря для фіксації зачіски

      Холодний обдув забезпечує струмінь холодного повітря і є обов’язковим налаштуванням для створення зачіски та її фіксації.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        1600  Вт
        Напруга
        110–127 / 220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        АБС-пластик, глянцевий та матовий

      • Характеристики

        Складана ручка
        Так
        Подвійна напруга
        Так
        Кількість насадок
        1
        Насадка/концентратор
        Так
        Холодний обдув
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Розмір виробу
        274 x 78 x 174 мм
        Вага виробу (без упаковки)
        425 г

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