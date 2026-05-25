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  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

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Фен Philipsсерії DryCare

BHD272/00

4.8
| (100) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання.
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Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

  • Температура ThermoProtect – оптимальна температура сушіння волосся

  • Іонізація

  • 6 налаштувань: 3 температурних режими і 3 режими потужності, холодний обдув

  • Потужний професійний двигун 2100Вт. Швидкість повітря до 130 км/год.

  • У комплекті концентратор 9-мм

Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

Фен Philips Pro має високоефективний двигун змінного струму, створений для професійного ринку. Він досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та ефективних результатів.

2100 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

2100 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити й вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

Налаштування температури ThermoProtect

Налаштування температури ThermoProtect

Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

100

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

25/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Все добре

Дуже схожий на професійній фен. Зручна для вИкористанні.

Плюси

Зручний у використанні

Мінуси

Трошки шумний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare

Date of Use 2026-05-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare

Date of Use 2026-05-07

17/10/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Якісний фен

Чудовий фен, дружині дуже сподобався. Потужний, якісний, працює не гучно. Рекомендую)))

Плюси

Якість, потужність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare

19/03/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Фен зручний у використанні

Дуже задоволена покупкою!Фен чудовий (сподіваюсь так буде і надалі),та зручний у використанні.Замовлення було надійно запаковано,всі документи (інструкція,чек та гарантія) надані…

Цей відгук про Фен Philips BHD274/00 серії DryCare

Цей відгук про Фен Philips BHD274/00 серії DryCare

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      Примітки

      1. Протестовано в лабораторії Philips у Нідерландах у 2018 р. Протестовано без насадки з налаштуваннями швидкості 2 і тепла 2.