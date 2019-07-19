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    DryCare

    Професійний фен

    BHD272/00
    Загальна оцінка / 5
    • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів Швидке та потужне сушіння для професійних результатів Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
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      DryCare Професійний фен

      BHD272/00
      Загальна оцінка / 5

      Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

      Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги

      DryCare Професійний фен

      Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

      Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги

      Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

      Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги

      DryCare Професійний фен

      Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

      Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги

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        DryCare

        DryCare

        Професійний фен

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        Усього:

        Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

        • Потужний двигун змінного струму
        • Потужність сушіння 2100 Вт
        • Висока швидкість повітря до 130 км/год*
        • Іонізація для блискучого волосся
        Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

        Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

        Фен Philips Pro має високоефективний двигун змінного струму, створений для професійного ринку. Він досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та ефективних результатів.

        2100 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

        2100 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

        Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити й вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

        Налаштування температури ThermoProtect

        Налаштування температури ThermoProtect

        Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

        Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

        Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

        Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

        Холодний обдув фіксує зачіску

        Холодний обдув фіксує зачіску

        Кнопка холодного обдуву є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після укладки для завершення і фіксації зачіски.

        Шість налаштувань швидкості й нагрівання для повного контролю

        Шість налаштувань швидкості й нагрівання для повного контролю

        Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують оптимальний контроль для точної й найкращої укладки.

        9-мм концентратор для концентрованого струменя повітря, що чудово підходить для укладки

        9-мм концентратор для концентрованого струменя повітря, що чудово підходить для укладки

        9-мм отвір концентратора скеровує потік повітря для точної укладки певних ділянок. Ідеальна насадка для розчісування під час сушіння та створення зачіски.

        Технічні характеристики

        • Насадки

          Насадка
          9 мм

        • Вага та розміри

          Вага виробу (без упаковки)
          0,728 кг
          Вага коробки F
          0,975 кг

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8  м
          Напруга
          220  В
          Потужність
          2100  Вт
          Частота
          50–60  Гц
          Потужність (Вт)
          2100  Вт
          Двигун
          Змінний струм
          Колір / покриття
          Чорний і зелений «лагуна»
          Швидкість сушіння
          до 130 км/год.*

        • Характеристики

          Складана ручка
          Ні
          Холодний обдув
          Так
          Гак для зберігання
          Так
          Налаштування тепла/швидкості
          6

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технології для догляду

          Функція іонізації
          Так
          Налаштування ThermoProtect
          Так

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            • Протестовано в лабораторії Philips у Нідерландах у 2018 р. Протестовано без насадки з налаштуваннями швидкості 2 і тепла 2.

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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