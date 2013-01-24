Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги
Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги
Фен Philips Pro має високоефективний двигун змінного струму, створений для професійного ринку. Він досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та ефективних результатів.
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском. Функцію іонізації забезпечує вдосконалений іонізатор, який генерує вдвічі більше іонів** порівняно зі стандартним іонізатором, забезпечуючи обробку кожного пасма волосся з усіх кутів.
Кнопка холодного обдуву є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після укладки для завершення і фіксації зачіски.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують оптимальний контроль для точної й найкращої укладки.
9-мм отвір концентратора скеровує потік повітря для точної укладки певних ділянок. Ідеальна насадка для розчісування під час сушіння та створення зачіски.
Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.
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