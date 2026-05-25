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Температура ThermoProtect – оптимальна температура сушіння волосся
Вдвічі більше іонів
6 налаштувань: 3 температурних режими і 3 режими потужності, холодний обдув
Потужний професійний двигун 2200Вт. Швидкість повітря до 130 км/год.
У комплекті концентратор 9-мм та дифузор
Фен Philips Pro має високоефективний двигун змінного струму, створений для професійного ринку. Він досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та ефективних результатів.
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
4.8
з 5
100
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Uzer
25/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Все добре
Дуже схожий на професійній фен. Зручна для вИкористанні.
Плюси
Зручний у використанні
Мінуси
Трошки шумний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare
Date of Use 2026-05-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare
Date of Use 2026-05-07
Scorpion07
17/10/2025
Україна
Перевірений покупець
Якісний фен
Чудовий фен, дружині дуже сподобався. Потужний, якісний, працює не гучно. Рекомендую)))
Плюси
Якість, потужність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD272/00 серії DryCare
O.Viktorivna
19/03/2025
Україна
Перевірений покупець
Фен зручний у використанні
Дуже задоволена покупкою!Фен чудовий (сподіваюсь так буде і надалі),та зручний у використанні.Замовлення було надійно запаковано,всі документи (інструкція,чек та гарантія) надані…
Цей відгук про Фен Philips BHD274/00 серії DryCare
Цей відгук про Фен Philips BHD274/00 серії DryCare
Протестовано в лабораторії Philips у Нідерландах у 2018 р. Протестовано без насадки з налаштуваннями швидкості 2 і тепла 2.
Порівняно з BHD350 за найвищого налаштування