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DryCare

Професійний фен

BHD274/00
Загальна оцінка / 5
  • Швидке та потужне сушіння для професійних результатів Швидке та потужне сушіння для професійних результатів Швидке та потужне сушіння для професійних результатів
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    DryCare Професійний фен

    BHD274/00
    Загальна оцінка / 5

    Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

    Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги

    DryCare Професійний фен

    Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

    Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги

    Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

    Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги

    DryCare Професійний фен

    Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

    Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання. Переглянути усі переваги

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      Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

      • Потужний двигун змінного струму
      • Потужність сушіння 2200 Вт
      • Висока швидкість повітря до 130 км/год*
      • 2x більше іонів** – блискуче волосся
      Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

      Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

      Фен Philips Pro має високоефективний двигун змінного струму, створений для професійного ринку. Він досягає швидкості повітря до 130 км/год.* для швидких та ефективних результатів.

      2200 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

      2200 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

      Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Удвічі більше іонів** – блискуче та слухняне волосся

      Удвічі більше іонів** – блискуче та слухняне волосся

      Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском. Функцію іонізації забезпечує вдосконалений іонізатор, який генерує вдвічі більше іонів** порівняно зі стандартним іонізатором, забезпечуючи обробку кожного пасма волосся з усіх кутів.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Кнопка холодного обдуву є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після укладки для завершення і фіксації зачіски.

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують оптимальний контроль для точної й найкращої укладки.

      9-мм концентратор для концентрованого струменя повітря, що чудово підходить для укладки

      9-мм концентратор для концентрованого струменя повітря, що чудово підходить для укладки

      9-мм отвір концентратора скеровує потік повітря для точної укладки певних ділянок. Ідеальна насадка для розчісування під час сушіння та створення зачіски.

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.

      Технічні характеристики

      • Технології для догляду

        Налаштування ThermoProtect
        Так
        Функція іонізації
        Удвічі більше іонів

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Гак для зберігання
        Так
        Налаштування тепла/швидкості
        6
        6
        Складана ручка
        Ні

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220  В
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        2200  Вт
        Потужність
        2200  Вт
        Довжина шнура
        2  м
        Двигун
        Змінний струм
        Швидкість сушіння
        до 130 км/год.*
        Колір / покриття
        Чорний і фіолетовий

      • Насадки

        Насадка
        9 мм

      • Аксесуари

        Насадки
        Дифузор для створення об’єму

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Вага коробки F
        1,061 кг
        Вага виробу (без упаковки)
        0,728 кг

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          • Протестовано у лабораторії Philips у Нідерландах у 2018 році. Протестовано без насадки з налаштуваннями швидкості 2 і тепла 2.
          • * Протестовано у лабораторії у Китаї у 2018 році. Порівняно з Philips BHD176.

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