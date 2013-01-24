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    3000

    Фен

    BHD300/00
    Загальна оцінка / 5
    • Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури
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      3000 Фен

      BHD300/00
      Загальна оцінка / 5

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      3000 Фен

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      3000 Фен

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

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        3000

        3000

        Фен

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Потужне сушіння за нижчої температури

        з насадкою ThermoProtect

        • 1600 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • 3 режими нагрівання та швидкості
        Потужність сушіння 1600 Вт

        Потужність сушіння 1600 Вт

        Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 10 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.

        3 режими нагрівання і швидкості

        3 режими нагрівання і швидкості

        Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації нагрівання/швидкості для швидкого й легкого створення ідеальної зачіски.

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.

        Технічні характеристики

        • Технології для догляду

          ThermoProtect
          Так

        • Насадки

          Насадка ThermoProtect
          Так

        • Характеристики

          Налаштування тепла/швидкості
          3
          Налаштування
          Налаштування холодного повітря

        • Технічні характеристики

          Потужність (Вт)
          1600  Вт
          Двигун
          Постійний струм
          Напруга
          220–240 В
          Довжина шнура
          1,8  м

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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